Οδησσός: Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε μη στρατιωτική δομή

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν επίσης στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Πλήγμα σε μια μη στρατιωτική υποδομή στην Οδησσό προκάλεσε ένας ρωσικός πύραυλος, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Τρεις άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο Όλεχ Κίπερ, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Σε συνοικία της Οδησσού, σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά» ανέφερε.

Τι ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερις πυραύλους ενώ στις τοπικές διαδικτυακές συνομιλίες μεταξύ κατοίκων υπήρξαν αναφορές για μια σειρά ισχυρών εκρήξεων.

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν επίσης στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία η Ουκρανία δήλωσε ότι κατέρριψε.

