Ουκρανία - Μπούμπουρας στον ΑΝΤ1: Στην Οδησσό η κατάσταση έχει χειροτερέψει (βίντεο)

Ένας εκ των επιφανέστερων Ελλήνων της περιοχής, που στηρίζει την ομογένειά μας, ο Παντελής Μπούμπουρας, περιγράφει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τις συνθήκες που επικρατούν.

Του Νικόλα Βαφειάδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Tην Οδησσό βάζει στο στόχαστρό της η Ρωσία με διαρκείς επιθέσεις τους τελευταίους δύο μήνες.

Σε κόλαση επιχειρεί να μετατρέψει την Οδησσό για τους κατοίκους της η Ρωσία, με αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, όπως εξηγεί σε αποκλειστική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο διαπρεπής Έλληνας επιχειρηματίας Παντελής Μπούμπουρας, του οποίου το Ίδρυμα προβάλει την ελληνική ιστορία της Οδησσού, ενδυναμώνει το ελληνικό στοιχείο της πόλης και προσφέρει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.

O Παντελής Μπούμπουρας αναφέρει ότι «τους τελευταίους δύο μήνες η κατάσταση έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα πυραυλικές επιθέσεις κι όχι πια εκεί που είχαμε συνηθίσει, στους υποσταθμούς κτλ. αλλά ευθεία πάνω σε σπίτια που ζούνε κόσμος. ια αυτό το τελευταίο δίμηνο έχουμε περίπου 100-130 νεκρούς, 500 τραυματίες»

Από τη χθεσινή επίθεση σε κατοικίες στην Οδησσό, σκοτώθηκε ένας άμαχος και τραυματίσθηκαν οκτώ. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τη δράση στη Μαύρη Θάλασσα ουκρανικών πλωτών drones, που στοχοποιούν ρωσικά πολεμικά πλοία. Στις εικόνες φαίνονται κάποια από αυτά να κατααστρέφονται από ρωσικά πυρά.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση Μακρόν για ολυμπιακή εκεχειρία στη διάρκεια των αγώνων του Παρισιού το καλοκαίρι, καθώς δεν εμπιστεύεται τη ρωσική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της γύρω από το Χάρκοβο, και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέλαβε 12 χωριά στην περιφέρεια της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης. Οι ουκρανικές δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο φαίνονται πλήγματα κατά ρωσικών θέσεων στην περιοχή, ωστόσο οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής παραπονούνται για έλλειψη οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών.

O Παντελής Μπούμπουρας τονίζει επίσης ότι «η ψυχολογία του κόσμου είναι πολύ δύσκολη γιατί βλέπουνε ότι η Δύση δεν μας δίνει τα κατάλληλα όπλα όχι μόνο για να ξαναπάμε τα σύνορα εκεί που πρέπει το '21, αλλά και να κρατήσουμε τους Ρώσους. Ελπίζουμε στην τελική νίκη, η οποία θα είναι σίγουρη για το καλό όχι μόνο της Ουκρανίας, για όλη τη Δύση. Έπεσε η Ουκρανία, διαλύθηκε μέσα σε μια διετία και η Ευρώπη.»

