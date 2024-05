Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Με κατοστάρα στους 4 οι Ερυθρόλευκοι πριν το Βερολίνο (εικόνες)

Άνετη νίκη στα Άνω Λιόσια για τον Ολυμπιακό, που έκανε το 2-0 επί της ΑΕΚ για να προκριθεί στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League.

Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε... έλεος απέναντι στην ΑΕΚ, στον τελευταίο αγώνα του πριν το φάιναλ φορ της Euroleague στο Βερολίνο. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το 2-0 στην προημιτελική σειρά των πλέι οφ της Basket League απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» επικρατώντας με 100-68 στο Ολυμπιακό κλειστό των Άνω Λιοσίων (κεκλεισμένων των θυρών) και προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Την Τετάρτη (22/4), η αποστολή της ομάδας του Πειραιά αναχωρεί για το Βερολίνο, όπου θα λάβει μέρος στο 3ο διαδοχικό φάιναλ φορ Euroleague και 13ο στην Ιστορία του, με στόχο να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο, αρχής γενομένης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στον ημιτελικό την Παρασκευή (24/5, 22:00).

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε μία ακόμη φορά πως είναι πανέτοιμος ν' αντιμετωπίσει την ισχυρή φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης και τον... Έντι Ταβάρες. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ απέναντι στην ομάδα του Ηλία Ζούρου. Με 16 πόντους τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Άλεκ Πίτερς και Αϊζέια Κέινααν, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Εκτός δωδεκάδας άφησε τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς χθες (17/5) ο Αμερικανός γκαρντ παρουσίασε στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε. Εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο ασθενής Σακίελ ΜακΚίσικ.

Από πλευράς ΑΕΚ που ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της για φέτος, από 12 πόντους σημείωσαν οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Τζόρνταν ΜακΡέι, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Tα δεκάλεπτα: 12-24, 41-49, 53-72, 68-100

O Oλυμπιακός μπήκε δυνατά μετά το τζάμπολ και προηγήθηκαν με 4-1 με κορυφαίους τους Πίτερς και Ουόκαπ. Ο Κέινααν ήταν εύστοχος σε τρίποντο και παρά την απάντηση του Ραντλ έξω από τα 6.75, το 8-17 ήταν αποκαρδιωτικό για τους γηπεδούχους. Ο Φαλ, με κάρφωμα διαμόρφωσε το 12-22 και ο Πίτερς με λέι απ το 12-24 που ήταν και σκορ 1ου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ αντέδρασε στη 2η περίοδο, απαντώντας με επιμέρους σκορ 29-25 υπέρ της. Ο Ολυμπιακός έκανε λάθη και οι Χολ και Νάιτ έγιναν πρωταγωνιστές της Ένωσης, έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Η Ένωση μείωσε σε 22-29, αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε την πρωτοπορία του με λύσεις από Μιλουτίνοβ και τρίποντα των Κέινααν και Λούντζη (41-49 στο ημίχρονο).

Το επιμέρους σκορ 12-23 στην 3η περίοδο δεν άφησε... ελπίδες στην ΑΕΚ για ισοφάριση της σειράς σε 1-1. Με πιεστική άμυνα και τον Κέινααν να συνεχίζει να «πυροβολεί» έξω από τα 6.75, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. ΜακΡέι και Ραντλ πάλευαν για τους γηπεδούχους, αλλά ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +18 (51-69) και 53-72 στο 30ό λεπτό. Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε η 4η περίοδος, με τον Ολυμπιακό να τελειώνει το ματς με 33 ασίστ για 11 λάθη.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μαγκλογιάννης, Χατζημπαλίδης

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 4, Ραντλ 8 (1), Αγραβάνης 10 (2), Χατζηδάκης 2, ΜακΡέι 12, Καράμπελας 2, Πιλάβιος, Νετζήπογλου 5, Κουζμίνσκας 12, Νάιτ 9 (2), Κουζέλογλου 4, Νικολάου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Κάναν 16 (4), Φαλ 7, Παπανικολάου 7 (2), Πίτερς 16, Λούντζης 9 (3), Λαρεντζάκης 4, Μήτρου-Λονγκ 14 (1), Πετρούσεβ 4 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 17, Τανούλης, Αμπόσι 3 (1)

