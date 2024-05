Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος μαστού - Εξαδάκτυλος: Τι ισχύει για τις γυναίκες που βάζουν ενθέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί βγήκε νέα οδηγία από το FDA. Οι γυναίκες να μην κάνουν οικονομία στη ποιότητα των ενθεμάτων

-

Οι γυναίκες με ενθέματα έχουν 20% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο μαστού, από το σύνολο των γυναικών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, πλαστικό χειρουργό και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη ΝΔ, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο.

Ο κ. Εξαδάκτυλος, εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με τη νέα προειδοποιητική οδηγία που εξέδωσε ο FDA για πιθανό κίνδυνο εμφάνισης πλακωδών καρκινωμάτων ή λεμφωμάτων από τη χρήση εμφυτευμάτων στήθους, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις (1 στις 10.000 για τα λεμφώματα και ακόμα πιο σπάνια τα πλακώδη καρκινώματα).

Όσον αφορά τον καρκίνο μαστού που σε γενικές γραμμές εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 12% ο γνωστός πλαστικός χειρουργός τονίζει ότι σύμφωνα με πολυκεντρική μελέτη σε Αμερική και Ευρώπη που έχει δημοσιευθεί το 1996 και μέχρι σήμερα δεν έχει ανατραπεί.

Γιατί εκδόθηκε νέα οδηγία

Σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο FM ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος απαντά καταρχάς στο ερώτημα γιατί εκδόθηκε νέα οδηγία το τρέχον έτος, χωρίς όμως καινούργια δεδομένα. «Η αλήθεια είναι ότι δεν προσθέτει κάτι καινούργιο η οδηγία. Γνωρίζουμε όμως ότι στο παρελθόν και ειδικά στην Αμερική υπήρχε και υπάρχει πολύ συχνή σύνδεση νομικών εταιρειών πάνω στις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να υπάρχει και κάποιος λόγος που να έχει να κάνει με κινήσεις εταιρειών ενθεμάτων, ή νομικές διεκδικήσεις».

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΙΣ κάνει μία αναδρομή στο 1991, οπότε και είχε προκύψει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, εάν προκαλούν καρκίνο του μαστού τα ενθέματα, ή δεν προκαλούν. «Υπήρξε μία τεράστια αναστάτωση για περίπου μία τριετία 91-94, η οποία έληξε με μία πολύ μεγάλη μελέτη, που απέδειξε ότι τα ενθέματα δεν προκαλούν καρκίνο του μαστού και αντιθέτως οι γυναίκες που έχουν ενθέματα παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά καρκίνου. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι τα ενθέματα προστατεύουν με κάποιο τρόπο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο διάστημα αυτής της τριετίας 1991-1994, λόγω του θορύβου που ξέσπασε, η μεγαλύτερη εταιρεία που παρήγαγε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ενθεμάτων έφυγε από την αγορά και άλλες εταιρείες έλαβαν τη θέση της. Άρα αυτά που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα πρέπει εφόσον δεν προσθέτουν καινούργια επιστημονικά στοιχεία, να θυμόμαστε ότι μπορεί να έχουν να κάνουν και με αλλότρια θέματα, πέρα από αυτά που καθορίζει η επιστήμη».

Τα λεία εμφυτεύματα σε ένα ποσοστό 2-4% μπορεί να οδηγήσουν σε δεύτερο χειρουργείο

Όσον αφορά τον τύπο του εμφυτεύματος, υπενθυμίζεται ότι όλα τα περιστατικά που έχουν δημοσιευθεί ως τώρα αφορούν ανάγλυφα εμφυτεύματα σιλικόνης και δεν υπάρχουν αναφορές σε γυναίκες που τοποθετούν λεία εμφυτεύματα.

Η πραγματικότητα, σχολιάζει ο κ. Εξαδάκτυλος, είναι ότι υπάρχουν πολλών ειδών ανάγλυφα, παλαιάς και νέας τεχνολογίας. «Για τα νέας τεχνολογίας δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται στην έρευνα, καθώς τα λεία εμφυτεύματα, οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε, επειδή συσχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικής κάψας, η οποία προκαλεί προβλήματα και πολλές φορές σε ένα ποσοστό 2-4% οι γυναίκες χρειάζεται να ξαναχειρουργηθούν».

Εσάς αν σας έθετα το ερώτημα: Με αυτό τον τύπο του ενθέματος δεν έχετε 1 στις 10.000 πιθανότητα να αναπτύξετε λέμφωμα, αλλά 4% πιθανότητα να αναπτύξετε κάψα και να χρειαστείτε ξανά χειρουργείο, τι θα επιλέγατε; θέτει ρητορικά το ερώτημα, ο κ. Εξαδάκτυλος, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «εφόσον χρησιμοποιούνται ενθέματα καλής ποιότητας, δηλαδή αυτά που δίνουν εγγύηση εφόρου ζωής, κανείς θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Τα καινούργιας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σήμερα και έχουν ισόβια εγγύηση, εάν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα δεν υπάρχει λόγος αλλαγής», λέει ο πλαστικός χειρουργός.

Επισημαίνει όμως ότι πέραν της καθιερωμένης παρακολούθησης, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχει μία γυναίκα, καλόν είναι να απευθύνεται στα σωστά χέρια και να μην κάνει οικονομία στη ποιότητα των ενθεμάτων, διότι συνήθως τα φθηνά ενθέματα παρουσιάζουν άλλα προβλήματα, «όχι σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Αλλά παρουσιάζουν συχνότερα ρήξεις, οπότε στην προσπάθεια κάποια κυρία να κάνει οικονομία μερικών εκατοντάδων ευρώ στην πρώτη επέμβαση, μπορεί να οδηγηθεί σε δεύτερη επέμβαση και το κόστος τελικά να είναι πολλαπλάσιο».

Απαγορευτική η αυξητική στήθους όταν υπάρχουν πολύ σπάνια αυτοάνοσα νοσήματα

Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός καρκινογένεσης από τα εμφυτεύματα, έστω και ο απειροελάχιστος που μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί; «Εδώ υπάρχει μία παρατήρηση. Το μηχανισμό για το πως λειτουργεί δεν τον γνωρίζει κανείς. Είναι και πολύ δύσκολο να διερευνηθεί, διότι μιλάμε για μία περίπτωση στις 10.000, και πιο σπάνια, άρα για ελάχιστα περιστατικά παγκοσμίως». Στο ερώτημα πότε μπορεί να είναι απαγορευτική μία αυξητική στήθους ο κ Εξαδάκτυλος απαντά: «Δεν υπάρχουν ιατρικοί περιορισμοί. Μόνη εξαίρεση, είναι κάποια πολύ σπάνια αυτοάνοσα νοσήματα και εφόσον έχει αποδειχτεί ότι αυτά μπορεί να αποτελούν αντένδειξη». Εσείς ενημερώνετε τις κυρίες που έρχονται για αισθητικούς λόγους ότι υπάρχουν κάποια απειροελάχιστα ποσοστά κινδύνου για εμφάνιση κακοήθειας; Το κάνουν αυτό συνάδελφοι σας; Υπάρχουν οδηγίες για κάτι τέτοιο, ερωτάται στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΙΣ: «Βεβαίως και ενημερώνουμε. Το κύριο άγχος είναι ο καρκίνος του μαστού, που όπως σας είπα οι γυναίκες που προβαίνουν σε αυξητική, έχουν μικρότερες πιθανότητες να τον εμφανίσουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάνθιμος στο Φεστιβάλ Καννών: Δουλεύω περισσότερο με το ένστικτο (βίντεο)

Βόρεια Μακεδονία: Επαναληπτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα

Red Arrows 2024 στον Φλοίσβο: Εντυπωσιακοί ελιγμοί από το ακροβατικό σμήνος της RAF (εικόνες)