Formula 1: Ο Φερστάπεν ισοφάρισε το ρεκόρ του Σένα

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξασφάλισε την pole position για έβδομο διαδοχικό αγώνα κατά την εφετινή περίοδο και συνολικά όγδοη

Από την πρώτη γραμμή εκκίνησης θα μπει στη «μάχη» του Γκραν Πρι Εμίλια Ρομάνια της Ιμόλα ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εξασφάλισε την pole position για έβδομο διαδοχικό αγώνα κατά την εφετινή περίοδο και συνολικά όγδοη, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Βραζιλιάνου Άιρτον Σιένα που διαρκούσε από το μακρινό 1989.

Παρότι στις χθεσινά δοκιμαστικά αντιμετώπισε προβλήματα, ο Ολλανδός τεχνικός έκανε έναν απίθανο χρόνο στο Q3 (1:14.746).

Ο Φερστάπεν άφησε πίσω του τους δύο πιλότους της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι (δεύτερος) και Λάντο Νόρις (τρίτος), ενώ δίπλα στον νικητή του Γκραν Πρι του Μαϊάμι, Λάντο Νόρις, θα εκκινήσει η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα οι διοργανωτές επέβαλαν ποινή τριών θέσεων στον Πιάστρι επειδή εμπόδισε τον Κέβιν Μάγκνουσεν κατά τη διάρκεια των προκριματικών, με αποτέλεσμα ο 23χρονος Αυστραλός να βρεθεί πέμπτος.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι πρώτοι να ανέβουν μια θέση όσοι βρέθηκαν πίσω από τον πέμπτο πλέον Πιάστρι, δηλαδή ο Νόρις δεύτερος, ο Λεκλέρ τρίτος και ο Κάρλος Σάινθ (Ferrari) τέταρτος.

