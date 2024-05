Κόσμος

Ισραήλ: Απειλεί με παραίτηση ο Γκαντζ – “Αν ο Νετανιάχου επιλέξει τον δρόμο των φανατικών, θα φύγω”

Έδωσε τελεσίγραφο 3 εβδομάδων στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να συμφωνήσει σε ένα νέο σχέδιο 6 σημείων για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Μπένι Γκαντζ, κεντρώο μέλος του τριμελούς Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, απείλησε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση, εάν δεν υιοθετηθεί νέο σχέδιο για τον πόλεμο στη Γάζα έως τις 8 Ιουνίου. Μία τέτοια εξέλιξη θα άφηνε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ακόμη περισσότερο εξαρτημένο από τους ακροδεξιούς συμμάχους του.

Η ανακοίνωση του Γκαντζ βαθαίνει το ρήγμα στην ηγεσία του Ισραήλ για την εξέλιξη ενός πολέμου που μαίνεται εδώ και σχεδόν οκτώ μήνες και δεν έχει ακόμη επιτύχει τους δεδηλωμένους στόχους της για την εξάλειψη της Χαμάς και την επιστροφή πολλών ομήρων που απήχθησαν στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Το σχέδιο 6 σημείων του Γκαντζ

Ο Γκαντζ παρέθεσε ένα σχέδιο έξι σημείων που περιλαμβάνει την επιστροφή πολλών ομήρων, τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τη δημιουργία μιας διεθνούς διοίκησης πολιτικών υποθέσεων. Υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία.

Λέει ότι εάν δεν εγκριθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες, θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση. «Αν επιλέξετε τον δρόμο των φανατικών και οδηγήσετε ολόκληρο το έθνος στην άβυσσο – θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

Ο Γκαντς, δημοφιλής πολιτικός και μακροχρόνιος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, εντάχθηκε στον συνασπισμό του και στο Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Μία πιθανή αποχώρηση του πρώην αρχηγού του επιτελείου του στρατού και υπουργού Άμυνας θα άφηνε τον Νετανιάχου ακόμη περισσότερο υπό την επιρροή των ακροδεξιών συμμάχων, που έχουν υιοθετήσει σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, και που πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει τη Γάζα και να ξαναχτίσει εποικισμούς εκεί.

Ο Νετανιάχου δέχεται αυξανόμενη πίεση σε πολλαπλά μέτωπα. Οι σκληροπυρηνικοί στην κυβέρνησή του θέλουν η στρατιωτική επίθεση στη νοτιότερη πόλη της Ράφα της Γάζας να προχωρήσει με στόχο την συντριβή της Χαμάς. Οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι ξεκαθαρίζουν ότι αντιτίθενται σε μία επίθεση σε μια πόλη όπου πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας είχε καταφύγει.

