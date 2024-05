Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Νέα απαγόρευση συγκεντρώσεων ενόψει του ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, απαγορεύει τις συγκεντρώσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε είδους πιθανών πορειών από τις 08:00 το πρωί στις19/05/2024 έως τις 20:00 το βράδυ στις 19/05/2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

"Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε είδους πιθανών πορειών από την 08:00 ώρα της 19/05/2024 έως την 20:00 ώρα της 19/05/2024 στις κάτωθι περιοχές:

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αγνώστου Στρατιώτου-Αγ.Δημητρίου – Μακεδονικής Αμύνης – Ολύμπου – Ελ. Βενιζέλου – Λ. Νίκης – Καρόλου Ντηλ-Καστριτσίου – Μητρ. Γενναδίου – Φιλίππου – Αγνώστου Στρατιώτου

-Στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς: Αρμενοπούλου-Νικ. Σκλάβου – Ιασωνίδου- Εγνατία-Παλαιών Πατρών Γερμανού- Τσιμισκή – Κούσκουρα – Βογατσικού – Λ.Νίκης-30ης Οκτωβρίου-Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου-Μ. Μπότσαρη-Αλ. Παπαναστασίου-Λ. Κων. Καραμανλή-Εγνατία-Εθνικής Αμύνης-Αρμενοπούλου,

-Στην πλατεία-μνημείο Λ. Πύργου και την εφαπτόμενη σ’ αυτήν πλατεία αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Καραμανλή, σε όλη την έκταση αυτών που οριοθετείται από τις οδούς Λ. Νίκης-30ης Οκτωβρίου – Μ. Αλεξάνδρου και

-Σε όλο το πλακόστρωτο της παραλίας που περικλείεται από τις οδούς Λ. Νίκης – 30ης Οκτωβρίου – Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου έως το σημείο που η Λ. Μεγ. Αλεξάνδρου τέμνεται με την οδό Μ. Μπότσαρη (άρθρο 7 Ν.4703/2020 & άρθρο 8 π.δ/τος 73/2020), καθώς, δεδομένων των παραγόντων και των λοιπών περιστάσεων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη περίπτωση, από την πραγματοποίηση συνάθροισης-πορείας α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές"

