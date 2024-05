Κόσμος

UNRWA: 800000 Παλαιστίνιοι εκκένωσαν τη Ράφα μετά τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντς ζήτησε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεσμευτεί για ένα «συμφωνημένο όραμα – προοπτική» για τη σύγκρουση στη Γάζα

Σχεδόν 800.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει τη Ράφα από τότε που το Ισραήλ άρχισε τη χερσαία επιχείρησή του στη νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας στις 6 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντς ζήτησε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεσμευτεί για ένα «συμφωνημένο όραμα – προοπτική» για τη σύγκρουση στη Γάζα, που μεταξύ άλλων θα καθορίζει ποιος θα κυβερνά το έδαφος αυτό μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Γκαντς δήλωσε ότι θέλει το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει ένα σχέδιο έξι σημείων έως τις 8 Ιουνίου. Εάν δεν εκπληρωθούν οι προσδοκίες του, είπε ο Γκαντς, θα αποσύρει το κεντρώο κόμμα του από την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του συντηρητικού πρωθυπουργού.

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών δεκατριών χωρών καλούν το Ισραήλ με κοινή επιστολή τους να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το φύλλο της Suddeutsche Zeitung που κυκλοφορεί, οι υπουργοί καλούν επίσης να φθάσουν μεγαλύτερες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό στον θύλακο.

Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται οι ΥΠΕΞ των έξι από τις επτά χώρες της G7, πλην των ΗΠΑ.

