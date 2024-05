Πολιτική

Κουτσούμπας: Ισχυρό ΚΚΕ για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

-

Ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης του ΚΚΕ και ότι θα δοθούν όλες οι δυνάμεις στην τελική ευθεία μέχρι τις κάλπες για να φτάσει ακόμα πιο ψηλά έστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η συγκέντρωση ήταν μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών.

Νωρίτερα κατέφθασε η προσυγκέντρωση των Οργανώσεων της ΚΝΕ με τον κόσμο να υποδέχεται με χειροκροτήματα.

Αναλυτικά η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα:

"Απ’ αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση εδώ στον Πειραιά, στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Αττική: Στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, σε μόλις τρεις βδομάδες από σήμερα, μπορεί να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα από τις προηγούμενες εκλογικές μάχες και το ΚΚΕ να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά! Και ειδικά εδώ, στον Πειραιά, όπου το ΚΚΕ ήταν τρίτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, όπως και σε όλη την Αττική, και με ανεβασμένα διψήφια ποσοστά στους δήμους και στην Περιφέρεια.

Τώρα μπορούμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά! Είναι καθοριστική η ψήφος των εργατογειτονιών του Πειραιά, για να βγάλει η κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών αυτό που πραγματικά φοβάται η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα του συστήματος και της ΕΕ, αλλά κι αυτό που πραγματικά συμφέρει τον λαό και τη νεολαία, για να είναι πιο δυνατοί την επόμενη μέρα απέναντι σε αυτά που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Και αυτό δεν είναι άλλο από ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ! Αυτή η επιλογή καταδικάζει την ΕΕ της εκμετάλλευσης, των λόμπι και των πολέμων και ταυτόχρονα δίνει ένα γερό πλήγμα στην κυβέρνηση της ΝΔ και στα κόμματα της ΕΕ. Αυτή η επιλογή δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Πάμε να τα καταφέρουμε: Δυνατό ΚΚΕ κι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και κει που τελικά ανατρέπονται.

Είναι πράγματι κρίσιμη πολιτική μάχη αυτή στις 9 του Ιούνη! Μην σας παρασύρει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους tik tok ανάμεσα στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους άλλους. Ο λαός και η νεολαία χρειάζεται να πάρουν το βλέμμα μακριά από όλα αυτά, να το στρέψουν στην ίδια τους ζωή. Να πάνε στις κάλπες αναλογιζόμενοι τι θα είναι εδώ, την επομένη των εκλογών, στις 10 Ιουνίου.

Ισχυρό ΚΚΕ για να αντιμετωπίσουμε την «επόμενη μέρα»

Στις 10 Ιούνη θα είναι εδώ ο «βραχνάς» της ακρίβειας, όσες επιστολές και να στείλει ο Μητσοτάκης στην Φον ντερ Λάιεν - έχει και η κοροϊδία τα όριά της. Την επιστολή που θα του στείλει ο λαός και θα γράφει ΚΚΕ να φοβάται...

Θα είναι εδώ οι μισθοί που τελειώνουν στις 15 του μήνα, οι άδικοι φόροι, η εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, θα είναι εδώ οι δύο ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή, με τη χώρα μας να βρίσκεται πολύ βαθιά μπλεγμένη.

Θα είναι εδώ το ΝΑΤΟ, που μπορεί οι ορκισμένοι υπηρέτες του, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να μας το παρουσιάζουν σαν δήθεν παράγοντα σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, αλλά μόνο οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών τους διαψεύδουν. Χωρίς καν να πιάσουμε την αιματοβαμμένη του ιστορία, τις χούντες, τους πολέμους, τις επεμβάσεις, τις σφαγές, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μιλάμε για μέρες. Από πού προήλθαν οι γνωστές προκλήσεις σε βάρος του λαού και της χώρας μας αυτές τις μέρες; Από τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Τρεις στις τρεις σύμμαχες ΝΑΤΟικές χώρες δηλαδή! Πέτυχε το απόλυτο η λυκοσυμμαχία τους! Είδατε πώς εδώ οι λέξεις βρίσκουν το νόημά τους;

Τι άλλο θα έρθει να προστεθεί στις 10 Ιουνίου; Θα προστεθούν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του υπερμνημονίου της ΕΕ, που βγάζει 700 δισ. από τις τσέπες των λαών και τα δίνει μόνο σε μια χούφτα μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τώρα ο Χατζηδάκης ζητάει Ταμείο Ανάκαμψης 2, για να στηριχτούν λέει οι πράσινες πολιτικές. Δηλαδή πόσες ακόμα θηλιές θα μας περάσουν στον λαιμό;

Θα προστεθεί η παραπέρα αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος και οι περικοπές δαπανών που αφορούν τις ανάγκες του, για να πιάνονται τα «ματωμένα» πλεονάσματα που αποφάσισε πρόσφατα το Ευρωκοινοβούλιο. Και χωρίς ίχνος ντροπής πανηγυρίζουν για το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα 3,2 δισ., πολύ πάνω από τον στόχο για το πρώτο τετράμηνο του 2024. Πανηγυρίζουν για το γδάρσιμο κυριολεκτικά και την οικονομική αιμορραγία των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών επαγγελματιών, του λαού. Και δεν κάνουν ούτε το ελάχιστο για να δοθεί μια ανάσα: Να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και τους φόρους στην Ενέργεια που με επιμονή διεκδικεί καθαρά μόνο το ΚΚΕ!





Να δεχθεί σοβαρό πλήγμα η πολιτική της ΕΕ και όσων την υλοποιούν

Και εμείς σας λέμε το εξής: Για να μπορεί ο λαός να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω, για να βάλει εμπόδια, ακόμα και να κερδίσει ορισμένες ανάσες, για να ανοίξει έναν συνολικά πιο ελπιδοφόρο δρόμο, το βράδυ των εκλογών θα πρέπει να έχει δεχθεί ένα σοβαρό πλήγμα η πολιτική της ΕΕ, αλλά και η κυβέρνηση της ΝΔ που την υλοποιεί κατά γράμμα.

Να μην μπορεί να ισχυρίζεται ο Μητσοτάκης ότι πήρε και δεύτερη «λευκή επιταγή» για να ολοκληρώσει τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν ο λαός στις 9 του Ιούνη του δώσει «λευκή επιταγή», να είστε σίγουροι ότι θα του γυρίσει πίσω «ακάλυπτη» για να πληρώσει ξανά ο ίδιος τον λογαριασμό.

Στις εκλογές όμως πρέπει να αποδοκιμαστούν και εκείνες οι δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν πιστά αυτή την πολιτική και σήμερα προσπαθούν να «ξαναζεστάνουν» τις γνωστές αυταπάτες που πάντα καλλιεργεί η σοσιαλδημοκρατία. Αυτές τις αυταπάτες που στέρησαν πολύτιμο χρόνο από τον λαό στο παρελθόν και τελικά έφεραν όχι μόνο την απογοήτευση, αλλά και τον Μητσοτάκη «καβάλα στο άλογο...».

Τίποτα δεν έχουν ο λαός και η νεολαία να περιμένουν από νέους δήθεν «σωτήρες». Όχι μόνο επειδή τους είδαμε και τους παλιούς... αλλά και γιατί οι καινούριοι, οι εξ Αμερικής, έχουν ρίξει πλέον κάθε φύλλο συκής και παρουσιάζονται με τα πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά, όπως πραγματικά είναι, δηλαδή...

Η καταδίκη στην κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να γίνει ούτε με την ψήφο σε εγωπαθείς λαϊκιστές που κάνουν σόου στη Βουλή, όπως ο Βελόπουλος ή η Κωνσταντοπούλου που πίσω από τους θεατρινισμούς και τους υψηλούς τόνους προσπαθούν να κρύψουν τη σύμπλευσή τους με την πολιτική της ΕΕ, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού.

Το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων

Ευτυχώς ο λαός μας έχει πραγματική επιλογή. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που αποτελείται από δοκιμασμένους αγωνιστές, πλατιά αναγνωρισμένους μέσα στους εργαζόμενους, μέσα στον λαό, για τη δράση τους για τα προβλήματα που πραγματικά τον απασχολούν.

Γιατί εκεί βρίσκει κανείς το ΚΚΕ και τη δύναμη που του δίνει ο λαός! Και το βρίσκει κάθε μέρα - κάθε ώρα, ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές! Όπως στον αγώνα για αύξηση των μισθών.

Αλήθεια, πού και κυρίως πώς πήραν μία ανάσα οι εργαζόμενοι απέναντι στο τέρας της ακρίβειας; Αναμένοντας επί σχεδόν δύο χρόνια πότε θα αποδώσουν τα μέτρα - παρωδία του κ. Μητσοτάκη ή εκεί που παλεύουν και κατακτούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις, όπως οι εργάτες της Ζώνης στο Πέραμα, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι σε μία σειρά εργοστάσια και κλάδους;

Το ΚΚΕ είναι εκεί, στην πρώτη γραμμή της πάλης για να γυρίζουν οι εργάτες σώοι στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους, παλεύουν για μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής.

Για να σταματήσει η εργατική τάξη του Πειραιά να μετρά νεκρούς και σακατεμένους, όπως πρόσφατα σε οικοδομή εδώ δίπλα στο Πασαλιμάνι, κάτω στο λιμάνι, πέρα στη Ζώνη, στα παιδιά με τα μηχανάκια.

Για να στελεχωθούν με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό το «Τζάνειο», το Νοσοκομείο της Νίκαιας και το «Μεταξά», να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλους τους δήμους του Πειραιά, που έχει εγκαταλειφθεί στη μοίρα της.

Ναι, σε αυτούς τους αγώνες οι κάτοικοι του Περάματος και οι εργάτες της περιοχής απέσπασαν δέσμευση ότι θα λειτουργήσει επιτέλους Κέντρο Υγείας δίπλα στη Ζώνη, χρόνια διεκδίκηση που τώρα θα γίνει μια μεγάλη νίκη!

Ο λαός του Πειραιά πληρώνει το τίμημα για τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων

Στις γειτονιές του Πειραιά γίνεται ακόμα πιο εμφανές ότι οι κρατικοί και επιχειρηματικοί σχεδιασμοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των ομίλων και της εργοδοσίας, είναι πάντα σε βάρος της προστασίας της υγείας, της εργασίας και της ζωής του λαού! Σχεδιασμοί που η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ υπηρετεί και που η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ - μαζί με τα σημερινά στελέχη της Νέας Αριστεράς - έχει στηρίξει με χέρια και με πόδια.

Την περασμένη Τρίτη, στη σύσκεψη με πάνω από 60 μαζικούς φορείς της Β’ Πειραιά, αναφέρθηκαν αναλυτικά όλα όσα βασανίζουν τον λαό της περιοχής αλλά και οι αγώνες του, που είναι και το ελπιδοφόρο που κρατάμε για τη συνέχεια.

Γιατί είναι εδώ που εξελίσσονται οι σχεδιασμοί της COSCO, με τα σχέδια επέκτασης της κρουαζιέρας, που μπροστά στο κέρδος δεν λογαριάζουν τις ζωές των κατοίκων.

Γιατί είναι εδώ και λειτουργούν τα καζάνια πετρελαιοειδών, τα καζάνια του θανάτου στο Πέραμα, μέσα στον οικιστικό ιστό και δίπλα σε σχολεία, και που μεγαλώνουν τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Γιατί είναι εδώ, δίπλα μας, τα καζάνια στη Δραπετσώνα που μυρίζουν συνεχώς και σκορπούν τις καρκινογόνες ουσίες, μολύνοντας το Κερατσίνι και τους γύρω δήμους.

Γιατί είναι εδώ και εξελίσσονται οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό, που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον και την υγεία του λαού σε όλες τις περιοχές του Πειραιά, και έχει τις υπογραφές όλων τους!

Γιατί είναι το λιμάνι του Πειραιά που μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε σημείο διέλευσης ΝΑΤΟικών πλοίων που συμμετέχουν στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Γιατί είναι εδώ ο ναύσταθμος της Σαλαμίνας απ’ όπου ξεκίνησε η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» για την Ερυθρά Θάλασσα, για να πάρει μέρος σε έναν πόλεμο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απ’ τα σύνορα της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο πρώτα απ’ όλους τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτικών.

Και γιατί πήγε εκεί; Για να προασπίσει την άμυνα της χώρας; Όχι βέβαια. Πήγε για να κρατά ζεστή την πλάτη του κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ, που κατασφάζει εδώ και 7 μήνες έναν λαό που έχει τραβήξει τα μύρια όσα πάνω από 7 δεκαετίες. Και είναι πραγματικά καθήκον όποιου θέλει να λέγεται άνθρωπος, να μην ξεχάσει στις 9 Ιούνη, πηγαίνοντας στην κάλπη, αυτόν τον λαό, αυτές τις γυναίκες και αυτά τα παιδιά που βασανίζονται σε ό,τι έχει απομείνει από τη Γάζα, στη Ράφα, στη Δυτική Όχθη. Και να σκεφτεί πως με την ψήφο στο ΚΚΕ, μπορεί να μετατρέψει την 9η του Ιούνη σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Να ρίξει το βόλι του στην πολεμοκάπηλη ΕΕ, στην κυβέρνηση της ΝΔ, που στηρίζει απροκάλυπτα από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση Νετανιάχου, καθώς και στους υπόλοιπους που συνειδητά δίνουν άλλοθι στη σφαγή.

Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» στην Ερυθρά Θάλασσα έχει όμως και μια άλλη αποστολή εκεί. Να προστατέψει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και συνολικά των καπιταλιστών. Το ομολογούν άλλωστε οι υπουργοί της κυβέρνησης, δεν το κρύβουν. Είναι τα ίδια συμφέροντα που μπαίνουν εμπόδιο στα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Γιατί όσο οι κυβερνήσεις, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, μαζί με τους εφοπλιστές, την COSCO και τους μεγαλέμπορους μιλάνε για τον στόχο να γίνει ο Πειραιάς πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο, οι εργάτες στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού, στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στα καράβια, σε άλλους χώρους δουλειάς τσακίζονται στη δουλειά, γονατίζουν από την ακρίβεια, θρηνούν συναδέλφους τους που είναι τα θύματα των στόχων αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Αυτούς τους στόχους βαφτίζει η ΝΔ «ανάπτυξη», απ’ την οποία τάχα θα κερδίσουν όλοι. Αυτά έλεγαν και στους επαγγελματίες της πόλης, λέγοντας ότι ο Πειραιάς θα μετατραπεί σε εμπορικό και τουριστικό κέντρο και έχουν να λαβαίνουν.

Μια βόλτα στο κέντρο του Πειραιά να κάνει κανείς, καταλαβαίνει ότι οι έμποροι και επαγγελματίες εκτοπίζονται και τη θέση τους παίρνουν οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα. Ας θυμηθούν οι επαγγελματίες του Πειραιά τον υποκριτικό καβγά που έστηναν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ πριν τις βουλευτικές εκλογές με αφορμή τις δηλώσεις Κατρούγκαλου για τη φορολογία τους. Κι αμέσως μετά τις εκλογές, η ΝΔ έφερε ένα νέο φορολογικό έκτρωμα για τους ίδιους. Αυτός ο άδικος φορολογικός νόμος ήταν προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, που μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, νερό στο όνομά του πίνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και ο Βελόπουλος και η Νέα Αριστερά.

Ο λαός του Πειραιά έχει μάτια και βλέπει ότι για να στηριχθούν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων δαπανώνται εκατομμύρια, ενώ την ίδια στιγμή για τις δικές του ανάγκες το ταμείο είναι πάντα άδειο. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνει σήμερα και ο λαός του Πειραιά για τις μπίζνες των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή όπου ζει.

Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν στο Πειραιά δείχνουν τη δύναμη του λαού

Όμως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και ξενοδόχος είναι ο λαός. Αυτός έχει τη δύναμη στα χέρια του. Γιατί εδώ, στον Πειραιά, ο εργάτης έχει δυνατά, ταξικά σωματεία. Αυτή η δύναμη φάνηκε στις πρόσφατες απεργιακές μάχες που το λιμάνι νέκρωσε απ' άκρη σ' άκρη, στέλνοντας σαφές μήνυμα, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, με τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ απέναντι, με εναλλάξ και συμπληρωματικούς ρόλους. Απεργίες που έναν χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη κράτησαν στο προσκήνιο τις εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων και υπουργών, της εγκληματικής πολιτικής της ΕΕ για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Στρίμωξαν κυριολεκτικά την κυβέρνηση και ξεμπρόστιασαν στη λαϊκή συνείδηση τα σχέδια για τη συγκάλυψη των ευθυνών. Χάρη σε αυτούς τους αγώνες υποχρεώθηκε σε υποχωρήσεις το μονοπώλιο της COSCO και σε ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων των εργαζομένων, μετά το εργοδοτικό έγκλημα με τον θάνατο του Δημήτρη Δαγκλή.

Η δύναμη των εργαζομένων και του λαού του Πειραιά φάνηκαν στους αγώνες των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα, όπως εδώ στον Πειραιά στην «Teleperformance», που ανάγκασαν την επιχείρηση σε αναδίπλωση, κατέκτησαν την ίδρυση του δικού τους σωματείου, συντονίστηκαν με συναδέλφους τους στη Γαλλία.

Γιατί η Ευρώπη των εργαζομένων και των λαών δεν είναι για εμάς απλά ένα σύνθημα. Σήμερα παλεύουμε και θέτουμε τις βάσεις για να την κάνουμε πραγματικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά των κομμουνιστών μέσα στον λαό, μέσα στο εργατικό κίνημα. Μια προσφορά που αναγνωρίζεται από χιλιάδες εργαζόμενους ανεξάρτητα από το τι ψήφιζαν μέχρι χθες. Γι’ αυτό στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά οι δυνάμεις που στηρίζει το ΚΚΕ είναι πλειοψηφία τα τελευταία χρόνια. Και ο πρόεδρός του, ο σύντροφος Μάρκος Μπεκρής, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ.

Αλλά και η νεολαία του Πειραιά γνωρίζει καλά ποιοι είναι οι κομμουνιστές. Τους γνωρίζει από τους αγώνες τους στα σχολεία για πραγματική αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας. Τους γνωρίζει μέσα από τους αγώνες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ενάντια στον νόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και για αυτό, για άλλη μία χρονιά, η «Πανσπουδαστική» θα αναδειχθεί την ερχόμενη Τετάρτη πρώτη δύναμη και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πανελλαδικά! Τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες εμπιστεύονται εκατοντάδες γονείς, μέσα από τους συλλόγους και τις ενώσεις γονέων, για να μπαίνουν μπροστά στον αγώνα και τη διεκδίκηση ενός σχολείου στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.

Όλοι εμείς λοιπόν που έχουμε συναντηθεί σε αυτούς τους αγώνες το προηγούμενο διάστημα, στις 9 Ιούνη μπορούμε να συναντηθούμε και στις κάλπες. Αυτή θα είναι η καλύτερη συνέχεια των αγώνων που δώσαμε. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη επιλογή που θα τους δυναμώσει.

Εδώ που το ΚΚΕ έχει τόσο γερούς δεσμούς με τον λαό, δεσμούς που έχουν χτιστεί με αίμα και θυσία και που μέχρι σήμερα ανανεώνονται μέσα στη φωτιά της ταξικής πάλης, των καθημερινών αγώνων για σύγχρονα δικαιώματα, έχει ξεχωριστή σημασία να βγει το Κόμμα μας ακόμα πιο δυνατό. Αυτό έρχεται πάλι στο μυαλό μας φέτος που συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ηρωική μάχη της Κοκκινιάς του ’44, τη μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι κόντρα στους ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Γιατί το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, το φωτίζει η ανεξίτηλη θυσία των πιο διαλεκτών παιδιών του λαού μας, στο Μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτή είναι η Ιστορία μας. Τον δικό τους αγώνα παλεύουμε για να δικαιώσουμε.

Υπάρχει άλλος δρόμος

Τις μέρες που απομένουν πρέπει να παλέψουμε αποφασιστικά ενάντια στο κλίμα του αποπροσανατολισμού και των κάλπικων διλημμάτων, που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα της συγχορδίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι. Ενάντια στο προκλητικό «θάψιμο» των θέσεων και της δράσης του ΚΚΕ από τα συστημικά ΜΜΕ. Το μόνο που μαρτυρά η συνολική τους στάση είναι ο φόβος τους, ο οποίος, όμως, για τον λαό και τη νεολαία είναι ελπίδα.

Φοβούνται ότι μπορεί να εκφραστεί η καταδίκη στην πολιτική τους, η αποδοκιμασία στην ΕΕ που προσκυνούν όλοι τους, με την αποδυνάμωση των κομμάτων αυτών και την ανάδειξη ενός πολύ πιο ισχυρού ΚΚΕ. Είναι, όμως, στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς, αυτός ο φόβος τους να γίνει πραγματικότητα!

Μπροστά στον λαό και τη νεολαία υπάρχουν ουσιαστικά δύο επιλογές:

Η ΠΡΩΤΗ είναι να δώσει «πράσινο φως» και επιβράβευση στην αντιλαϊκή πολιτική, στηρίζοντας κάποιο κόμμα της ΕΕ ή επιλέγοντας την αποχή και δίνοντάς τους έτσι το δικαίωμα να ερμηνεύσουν τη στάση του όπως τους βολεύει. Γιατί, ως γνωστόν, όταν δεν μιλάμε εμείς για τους εαυτούς μας, πάντα θα βρεθεί κάποιος άλλος να μιλήσει για εμάς...

Η ΔΕΥΤΕΡΗ είναι να πάει στην κάλπη με ψηλά το κεφάλι και να κάνει αυτό που σκέφτεται, αυτό που λέει η καρδιά και ο νους του και να ψηφίσει ΚΚΕ. Τη μοναδική ψήφο που κανείς δεν μπορεί να παρερμηνεύσει.

Όποιος θέλει να αμφισβητήσει αυτό που σήμερα ζει, δεν πρέπει να δώσει το δικαίωμα να τον λένε αδιάφορο και απαθή. Υπάρχει τρόπος η αμφισβήτηση να εκφραστεί καθαρά και δυνατά και μάλιστα τώρα, άμεσα, σε λίγες μέρες στην κάλπη των ευρωεκλογών. Χτυπάμε το σύστημα εκεί που πονά.

Με πιο δυνατό ΚΚΕ ψηφίζεις αγωνιστικά, αντισυστημικά, αντιπολεμικά, δίνεις κλωτσιά στον φασισμό και την ακροδεξιά. Και όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, να σκεφτούν πως η ψήφος στο ΚΚΕ αφήνει πίσω στο περιθώριο τους ακροδεξιούς σαλτιμπάγκους.

Τώρα ΚΚΕ, λοιπόν, τη μοναδική αυθεντική επιλογή αμφισβήτησης του σάπιου κόσμου των πολέμων, της φτώχειας, της ακρίβειας, της προσφυγιάς.

Πλέον είναι πιο καθαρό ότι δεν υπάρχει χρόνος για άλλες απογοητεύσεις. Υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός της αξιοπρέπειας, της αντίστασης στη μαυρίλα, της συλλογικής διεκδίκησης, της αλληλεγγύης. Έτσι πετύχαμε το παραμικρό μέχρι σήμερα και δεν μας το χάρισε καμία ΕΕ και καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι κατάφεραν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ να παραμένουν ακόμα στη δουλειά τους. Έτσι σώθηκαν σπίτια και εδώ στον Πειραιά από τα κοράκια των τραπεζών. Έτσι κατάφεραν οι φοιτητές και οι αγρότες να προβάλλουν τα δίκαια αιτήματά τους και να γνωρίσουν τη λαϊκή συμπαράσταση.

Έτσι θα κερδίσουμε αύριο τα πάντα. Θα κατακτήσουμε τελικά τη ζωή που μας αξίζει, σε μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου κουμάντο θα κάνει ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός.

Είναι αλήθεια. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν! Όμως είναι πιο εύκολο τώρα να δει ο καθένας και η καθεμιά ότι μόνο το ΚΚΕ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του λαού και της νεολαίας. Ότι αυτό που λέει, το κάνει.

Θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού

Στις μέρες που έχουμε μπροστά μας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Και εδώ στον Πειραιά, σε όλες τις εργατικές - λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο λιμάνι, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στα νοσοκομεία, στις γειτονιές, στα σχολεία και τις σχολές, παντού, όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας. Σε κάθε άνθρωπο που θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα ενάντια στην πολιτική που μας έχει φτάσει εδώ.

Στις μέρες, στις ώρες που απομένουν, κάνουμε δική μας υπόθεση την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Από αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και καμιά. Θα τη δώσουμε όλοι και όλες μαζί, όπως όλοι και όλες μαζί θα χαρούμε και θα πανηγυρίσουμε στο τέλος τη σημαντική νίκη του λαού μας. Και από την επόμενη μέρα θα ριχτούμε πιο πολύ και πιο δυνατοί στον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας.

Θα τα καταφέρουμε! Το μήνυμα στις 9 του Ιούνη με ισχυρό ΚΚΕ θα είναι δυνατό, πιο καθαρό.

- Πανευρωπαϊκό, σε όλους τους λαούς της Ευρώπης.

- Αντισυστημικό, απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της καταπίεσης.

- Αντιπολεμικό, απέναντι στα πολεμικά σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Μήνυμα ελπίδας, ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη Ευρώπη, των λαών, του σοσιαλισμού! Γι' αυτό, τώρα ΚΚΕ! Παντού. Μαζικά.

Κάνουμε κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Και θα νικήσουμε! Οι λαοί της Ευρώπης θα νικήσουν.

ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στο Ευρωκοινοβούλιο, και εκεί που ανατρέπονται, στους δρόμους του αγώνα!"

Ειδήσεις σήμερα:

Λάνθιμος στο Φεστιβάλ Καννών: Δουλεύω περισσότερο με το ένστικτο (βίντεο)

Βόρεια Μακεδονία: Επαναληπτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα

Red Arrows 2024 στον Φλοίσβο: Εντυπωσιακοί ελιγμοί από το ακροβατικό σμήνος της RAF (εικόνες)