Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παγκόσμιος συναγερμός για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+

«Οδηγία» στους Αμερικανούς ΛΟΑΤΚΙ που βρίσκονται στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Παγκόσμιο συναγερμό σήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον, είτε μεμονωμένων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων , είτε εναντίον εκδηλώσεών τους.

«Λόγω της πιθανότητας τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων ή βίαιων ενεργειών κατά Αμερικανών πολιτών και συμφερόντων, το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εκδήλωσης βίας εμπνευσμένης από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και εκδηλώσεων και συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», αναφέρεται στην ειδοποίηση.

Ο συναγερμός έρχεται δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας την 1η Ιουνίου. Το υπουργείο προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση σε τοποθεσίες που επισκέπτονται συχνά τουρίστες «συμπεριλαμβανομένων των εορτασμών Υπερηφάνειας και των χώρων που συχνάζουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα”.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, FBI και Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσαν παρόμοιες προειδοποιήσεις.

