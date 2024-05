Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 19 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, Κυριακή 19 Μαΐου 2024, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσσης και των συν αυτώ πρεσβυτέρων Ακακίου,

Μενάνδρου και Πολυαίνου.

Μαρτύρων Ακολούθου, Θεοτίμης και Κυριακής της νέας. Των εν Κύπρω οσιομαρτύρων Βαρνάβα, Γενναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεογνώστου, Θεοκτίστου, Ιερεμίου, Ιωάννου, Κόνωνος, Μαξίμου και Μάρκου.

Γιορτάζουν οι:

Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα

Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία

Θεόκτιστος

Μένανδρος

Μυροφόρα

Ο άγιος Πατρίκιος με τη μεγάλη του θεολογική γνώση, αλλά και τη θερμή και ζέουσα πίστη του, αναδείχθηκε επίσκοπος Προύσσης. Από τη θέση αυτή, έδωσε μεγάλους αγώνες για την επιστροφή από την πλάνη των ειδώλων πολλών ανθρώπων. Στην ιεραποστολική του αυτή δράση δεν ήταν μόνος. Διάλεξε τρεις πρόθυμους συνεργάτες, τον Ακάκιο, το Μένανδρο και τον Πολύαινο, με την πολύτιμη βοήθεια των οποίων έφερε στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Αυτό όμως εξόργισε τους ιερείς των ειδώλων, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, ο οποίος διέταξε την σύλληψή τους. Ο άρχοντας προσπάθησε στην αρχή ανεπιτυχώς με θεολογικές συζητήσεις, να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο άγιος δεν δείλιασε ούτε μία στιγμή και με τη ρητορική του δεινότητα, την άριστη θεολογική του κατάρτιση και την πλούσια επιχειρηματολογία του, ανέτρεψε όλα τα σαθρά επιχειρήματα του Ιουλιανού, όπως το επιχείρημα ότι τα αναβλύζοντα ύδατα θερμαίνονται με την πρόνοια των Θεών των ειδώλων. Ο άγιος μάρτυρας του απήντησε, ότι και τα αναβλύζοντα ύδατα όπως και ολόκληρη η κτίση τελούν υπό την πρόνοια του πλάστη και δημιουργού τους, του ενός και αληθινού Θεού. Βλέποντας τη διαλεκτική συντριβή, ο άρχοντας διέταξε τον αποκεφαλισμό του Πατρικίου και των συνεργατών του, στολίζοντας την Εκκλησία με τέσσερις νέους Μάρτυρες.

Είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Ανατολή ήλιου: 06:11 - Δύση ήλιου: 20:32

Η Σελήνη είναι 10.8 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

