Κόσμος

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίων ξένων τουριστών μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

-

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης στην Μπαμιγιάν, τουριστική πόλη στο κεντρικό Αφγανιστάν, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους έξι νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο τα θύματα ήταν τρεις υπήκοοι Ισπανίας και τρεις Αφγανοί.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, «τρεις αφγανοί πολίτες σκοτώθηκαν στην επίθεση», πιο συγκεκριμένα μέλος των Ταλιμπάν και δυο πολίτες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Άμπντουλ Ματίν Κανί.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών στη Μαδρίτη ανέφερε το βράδυ προχθές Παρασκευή ότι «τρεις Ισπανοί έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας τραυματίστηκε» στην επίθεση στο Αφγανιστάν.

Από τους «οκτώ τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αλλοδαπών, μόνο μια ηλικιωμένη αλλοδαπή δεν βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», σημείωσε ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, τονίζοντας πως πλέον οι τραυματίες έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Ο Άμπντουλ Ματίν Κανί σημείωσε επίσης πως «όλα τα πτώματα μεταφέρθηκαν στην Καμπούλ και βρίσκονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία», αποκαλύπτοντας πως ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες υπάρχουν «γυναίκες», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την πρώτη επίθεση εναντίον ξένων τουριστών στο Αφγανιστάν αφότου επέστρεψαν οι Ταλιμπάν στην εξουσία, τη 15η Αυγούστου 2021.

Η Μπαμιγιάν, όπου βρίσκονται οι γιγαντιαίοι βούδες που είχαν δυναμιτίσει οι Ταλιμπάν το 2001, αποτελεί τον κυριότερο τουριστικό προορισμό του Αφγανιστάν.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε πηγή σε αφγανικό νοσοκομείο, οι τραυματίες είναι υπήκοοι Νορβηγίας, Αυστραλίας, Λιθουανίας και Ισπανίας. «Έκαναν περίπατο σε αγορά όταν υπέστησαν την επίθεση», είπε ο κ. Κανί.

«Έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι, ο ένας από τους οποίους έχει τραυματιστεί», ενημέρωσε. «Η έρευνα συνεχίζεται το Ισλαμικό Εμιράτο (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Ταλιμπάν το Αφγανιστάν) μελετά σοβαρά την υπόθεση αυτή», διαβεβαίωσε.

Δεν ξεκαθάρισε αν θεωρείται πως άνοιξαν πυρ ένας ή περισσότεροι.

Στην επαρχία Μπαμιγιάν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανήκει στη μειονότητα των Χαζάρων, κυρίως σιιτική.

Οι σιίτες συγκαταλέγονται στους στόχους αιματηρών επιθέσεων της σουνιτικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), με πιο συχνή μέθοδο την τοποθέτηση βομβών σε οχήματα.

Πέρα από τις επιθέσεις του τοπικού βραχίονα του ΙΚ, η ασφάλεια παραμένει γενικότερα πρόβλημα στο Αφγανιστάν αφότου ανέκτησαν την εξουσία οι Ταλιμπάν το 2021, έπειτα από 40 χρόνια πολέμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ο σωσίας, η Ουγκάντα και η θεωρία συνωμοσίας (βίντεο)

Εορτολόγιο - 19 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Καιρός - Κυριακή: Σκόνη, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας