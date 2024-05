Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο σωσίας, η Ουγκάντα και η θεωρία συνωμοσίας (βίντεο)

Σε ένα νέο βίντεο στο TikTok, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διηγείται μία θεωρία συνωμοσίας που τον θέλει να είναι... αλυσοδεμένος στην Ουγκάντα.

-

Με ένα βίντεο στο Tik Tok, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, "τρόλαρε" μία θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει πως ο «πραγματικός Κυριάκος Μητσοτάκης» έχει απαχθεί και βρίσκεται αλυσοδεμένος στην Ουγκάντα.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο του βίντεο στο TikTok, υπάρχει ένας άνθρωπος στις ΗΠΑ που πιστεύει πως αυτός που κυβερνά την Ελλάδα είναι σωσίας του πρωθυπουργού και πως ο πραγματικός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αλυσοδεμένος στην Ουγκάντα!

«Υπάρχει ένας τύπος στην Αμερική ο οποίος πιστεύει πραγματικά ότι είμαι σωσίας και ότι τον πραγματικό Κυριάκο τον έχουν πάρει με αλυσίδες και αυτή τη στιγμή είναι στην Ουγκάντα!», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ενώ στη συνέχεια του βίντεο υπάρχουν και αποσπάσματα που δείχνουν τον… αληθινό Κυριάκο Μητσοτάκη να συνομιλεί με κόσμο και να φωτογραφίζεται.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά": «Θέλω να σας πω για ένα πράγμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά. Μέχρι στιγμής 20.000 γυναίκες έχουν εντοπίσει καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο ο οποίος στη συντριπτική πλειονότητα θα είναι πλήρως ιάσιμος επειδή ακριβώς αξιοποίησαν τη δυνατότητα να κάνουν μια δωρεάν μαστογραφία. Γι’αυτό ακριβώς επεκτείνουμε και στις ηλικίες κάτω των 50 αλλά και στις ηλικίες άνω των 70».

