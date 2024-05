Υγεία - Περιβάλλον

Κόρινθος: Γέννησε στο προαύλιο του νοσοκομείου

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να περάσει το κατώφλι του νοσοκομείου και γέννησε στο προαύλιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γυναίκα δεν προλαβαίνει να περάσει το κατώφλι του Νοσοκομείου και γεννά! Στο Νοσοκομείο Κορίνθου, νεαρή κοπέλα γέννησε στο προαύλιο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Loutrakiblog.gr μια 24χρονη από τους Αγίους Θεοδώρους άρχισε να πονά στο σπίτι. Ο σύζυγός της, τη μετέφερε στο νοσοκομείο αλλά πριν προλάβει να κατέβει από το αυτοκίνητο, γέννησε το 2ο παιδάκι της!

Αμέσως έσπευσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, να βοηθήσουν και τη νεαρή κοπέλα και τον συζυγό της, ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει!

Η 24χρονη και το νεογέννητο μωράκι, μεταφέρθηκαν αμέσως στο χειρουργείο, όπου αφαιρέθηκε ο πλακούντας. Mητέρα και νεογέννητο χαίρουν άκρας υγείας!

