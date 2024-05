Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απορρίπτει το τελεσίγραφο του Γκατζ για παραίτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την ''απειλή'' να παραιτηθεί από την κυβέρνηση.

-

Ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, απείλησε να παραιτηθεί εάν ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν εκπονήσει ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Γκαντζ έθεσε ως προθεσμία την 8η Ιουνίου για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα προβλέπει την επίτευξη έξι «στρατηγικών στόχων», συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και της δημιουργίας μιας πολυεθνικής πολιτικής διοίκησης για την περιοχή.

«Αν βάλεις το εθνικό πάνω από το προσωπικό, θα μας βρεις συμμάχους στον αγώνα», είπε. «Αλλά αν επιλέξεις τον δρόμο του φανατισμού και οδηγήσεις ολόκληρο το έθνος στην άβυσσο, θα αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε την κυβέρνηση».

Ο κ. Νετανιάχου απέρριψε τα σχόλια και είπε ότι θα σήμαιναν «ήττα για το Ισραήλ».

Η αυξανόμενη πολιτική ρήξη σχετικά με την πορεία του πολέμου έρχεται καθώς οι μάχες μαίνονται και στα δύο άκρα της Λωρίδας της Γάζας, με τις ισραηλινές δυνάμεις να πιέζουν βαθύτερα στη Τζαμπάλια κοντά στην πόλη της Γάζας, έναν από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας και μια περιοχή που είχε δηλώσει προηγουμένως ο ισραηλινός στρατός ότι είχε καθαρίσει από τους μαχητές της Χαμάς.

Τα σχόλια του κ. Γκαντζ έρχονται λίγες μέρες αφότου ένα άλλο μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Άμυνας Γιοαβ Γκάλαντα, προέτρεψε τον Νετανιάχου να δηλώσει δημόσια ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να αναλάβει την πολιτική και στρατιωτική διακυβέρνηση στη Γάζα.

Ο κ. Γκάλαντ είπε ότι είχε εγείρει το θέμα επανειλημμένως για μήνες, αλλά δεν είχε λάβει καμία απάντηση.

Ο ίδιος και ο κ. Γκαντζ λένε ότι η διατήρηση του στρατιωτικού ελέγχου στη Γάζα θα αύξανε τους κινδύνους για την ασφάλεια του Ισραήλ, ενώ άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών μελών του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου στην κυβέρνηση, πιστεύουν ότι είναι απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος για να νικηθεί η Χαμάς.

Σε τηλεοπτική ομιλία το Σάββατο, ο κ. Γκαντζ είπε στον Νετανιάχου ότι «ο λαός του Ισραήλ σας παρακολουθεί».

«Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ σιωνισμού και κυνισμού, μεταξύ της ενότητας και των φατριών, μεταξύ ευθύνης και ανομίας, μεταξύ νίκης και καταστροφής», είπε.

Επίσης, μεταξύ των έξι στρατηγικών στόχων που έθεσε ήταν η επιστροφή όλων των Ισραηλινών και ξένων ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Γάζα και η επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων αμάχων στη βόρεια Γάζα έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία ως μέρος μιας «συνολικής διαδικασίας για τη δημιουργία μιας συμμαχίας με τον ελεύθερο κόσμο και τη Δύση ενάντια στο Ιράν και τους συμμάχους του».

Απαντώντας στην ομιλία, ο κ. Νετανιάχου είπε ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων του κ. Γκαντζ θα οδηγούσε «στο τέλος του πολέμου και την ήττα του Ισραήλ, την εγκατάλειψη των περισσότερων από τους ομήρους, το να μείνει η Χαμάς ανέπαφη και την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Πηγή: BBC

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Καιρός - Κυριακή: Σκόνη, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας