Ρουβίκωνας: Συνελήφθη ηγετικό μέλος της οργάνωσης

Ποιος ο λόγος της σύλληψης του ηγετικού μέλους του Ρουβίκωνα.

Συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική ηγετικό μέλος του Ρουβίκωνα.

Έκανε ανάρτηση με απειλητικό περιεχόμενο η οποία παραβιάζει το άρθρο 187α του Ποινικού Κώδικα. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπον ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση.

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Η ηγεσία του υπουργείου προπο έχει 2 επιλογές.

Η μία είναι να δώσει εντολή στα ΜΑΤ να κρατάνε απόσταση από το ΒΟΞ.

Η άλλη είναι να αφήνει να έρχονται τα ΜΑΤ δίπλα στο ΒΟΞ και να προκαλούν.

Στηνδεύτερη περίπτωση σας το υπογράφω εγώ θα γίνουν τα εξής.

1ον Άγριες συμπλοκές έξω από το βοξ με μας και τα ΜΑΤ. Ξεχάστε την εικόνα που τα ΜΑΤ ρίχνουν κρότου λάμψης και ο κόσμος τρέχει. Θα κάτσουμε ακίνητοι να ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΠΕΞΩ.

2ον.Θα ΓΑΜΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4

3ον.Ολες οι πρεσβείες και όλα τα σπίτια των πρεσβευτών θα γίνουν στόχοι παρέμβασης.

4ον. Όλες οι τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι θα γίνουν στόχοι παρέμβασης.

5ον. Θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις σε σπίτια υπουργών, υπουργεία, κτίρια υψηλού συμβολισμού.

Η θα μπουκάρουμε σε όλα μέσα και θα εκτεθεί η κυβέρνηση διεθνώς, ή θα πυροβολήσουν μέλη του Ρουβίκωνα για να μην μπουν με ότι αυτό συνεπάγεται.