Πολιτική

Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1: Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν λάθος από την αρχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με Θέα'' σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών, τα ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια και την επίσκεψή του στην Αμερική.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Στούντιο με θέα” βρέθηκε ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σχετικά με τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου και τα μηνύματα του κόσμου ανέφερε ότι «θετικά τα μηνύματα του κόσμου παρόλο που γίνεται προσπάθεια να είναι υποτονικό το κλίμα των Ευρωεκλογών. Υπάρχει δυσαρέσκεια για την ελληνική κυβέρνηση. Βλέπουμε εμπιστοσύνη στο κόμμα μας.»

Ερωτηθείς για την Συμφωνία των Πρεσπών υποστήριξε ότι η αρχική και πάγια θέση του ΚΚΕ επιβεβαιώνεται, «Το ζήτημα είναι ότι επιβεβαιώνεται η θέση και η πρόβλεψη που είχε το ΚΚΕ ότι σιγά σιγά θα υπάρξει αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν επιλύει ουσιαστικά ζητήματα αλλά γίνεται για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Αυτή η συμφωνία ήταν λάθος από την αρχή. Από δω και πέρα έτσι θα είναι . Θα έχουμε εντάσεις.»

Συνέχισε λέγοντας «όπως καταψηφίσαμε την συμφωνία των Πρεσπών έτσι θα καταψηφίσουμε και τα μνημόνια».

Σχολιάζοντας της στάση της κυβέρνησης απέναντι στα “ελληνοτουρκικά” υποστήριξε ότι «το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση και άλλα κόμματα δεν πρέπει να μας επαναπαύσει. Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει σταθερούς στόχους μπορεί να μην τους λέει τόσο ανοιχτά αλλά προκαλεί με τον τρόπο της.

Τα θέματα της “Γαλάζιας πατρίδας” τα έχει η Τουρκία στην επικαιρότητα.

Σιγά σιγά βλέπουμε να πηγαίνουμε στην συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία.

Η Τουρκία διεκδικεί εδάφη και μιλάει για γκρίζες ζώνες. Τα θέματα αυτά έχουν λυθεί με διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Αυτά αλλάζουν μόνο με πόλεμο.»

Στην συνέχεια ερωτηθείς για την ακρίβεια και την επιστολή που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών είπε «ο ελληνικός λαός πρέπει να στείλει μεγάλη επιστολή στις 9 Ιουνίου και να καταδικάσει αυτήν την πολιτική.

Ο Μητσοτάκης κάνει πως δεν θυμάται τι πέρασε η κυβέρνηση του το 1992.

Η απελευθέρωση των εμπορευμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ οδηγεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Δηλαδή κάθε ένας μπορεί να πάει τα προϊόντα του σε άλλη χώρα και να καθορίσει τις τιμές.

Η ακρίβεια έτσι όπως την βιώνει ο ελληνικός λαός οφείλεται πρώτα απ’ όλα σε συγκεκριμένους παράγοντες το πρόβλημα γίνεται πραγματική γάγγραινα για τους πολίτες λόγω χαμηλών μισθών και συντάξεων

Οι προτάσεις του ΚΚΕ όπως η κατάργηση ΦΠΑ σε είδη μαζικής κατανάλωσης , η κατάργηση του φόρου στα καύσιμα και ο έλεγχος των ενοικίων είναι προτάσεις που θα βοηθήσουν πάρα πολλούς πολίτες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα»

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι «μελετάμε τις δημοσκοπήσεις αλλά υπάρχει μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν μπορούν να εξηγήσουν το ποσοστό αυτών που θα απέχουν από τις Ευρωεκλογές για παράδειγμα. Ο κόσμος μας λέει ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο αξιόπιστο κόμμα.»

Συνέχισε λέγοντας «η Νέα Δημοκρατία με την πρακτική της τα τελευταία 5 χρόνια έχει περάσει μια σειρά από λαϊκά νομοσχέδια που πλήττουν τον κόσμο και τα δικαιώματα τους.

Καλούμε τον κόσμο να δώσει ένα γερό χαστούκι στην κυβέρνηση της Νέας δημοκρατίας. Η σταθερότητα που λέει εννοεί για τα κέρδη και αυτό είναι εις βάρος των πολιτών.»

Στην συνέχεια σχολιάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη ανέφερε «Τυχοδιωκτισμός του ΣΥΡΙΖΑ το lifestyle.Ο λαός να μην μείνει μόνο στα like .

Σχετικά με την επίσκεψη του στις ΗΠΑ και την πολυεθνική εταιρεία Amazon ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι «Εγώ επισκέφθηκα τους εργαζομένους όχι την πολυεθνική.

Έχουν φτιάξει ένα συνδικάτο που έχει γίνει υπόδειγμα για πάρα πολλούς εργαζόμενους στην Αμερική.

Άλλη μια σημαντική επίσκεψη ήταν στο πανεπιστήμιο του Κολούμπια όπου οι φοιτητές εκφράζουν την στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.»

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Κόρινθος: Γέννησε στο προαύλιο του νοσοκομείου