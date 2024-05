Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Χειροβομβίδα εξερράγη και προκάλεσε ζημιές

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Έκρηξη χειροβομβίδας σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα στην οδό Πύργου.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί και προκάλεσε υλικές φθορές σε 7 αυτοκίνητα και στην είσοδο ενός σπιτιού. Η χειροβομβίδα έσκασε μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος του Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που εντόπισε υπολείμματα από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, μια περόνη και δύο κάλυκες.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Ασφάλειας Αττικής για την διερεύνηση της υπόθεσης.

