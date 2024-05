Πολιτική

Προεδρικές εκλογές στη Δομινικανή Δημοκρατία με φόντο την κρίση στην Αϊτή

Ποιος είναι το φαβορί για τις προεδρικές εκλογές στις οποίες θα ψηφίσουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Περίπου 8 από τους 11 εκατ. Δομινικανούς καλούνται σήμερα στις κάλπες, καθώς διεξάγονται προεδρικές και βουλευτικές εκλογές το μεγάλο φαβορί των οποίων είναι ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ, που ελπίζει να επιβραβευτεί για τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στο πεδίο της οικονομίας και πάνω απ’ όλα για την αυστηρή πολιτική που εφάρμοσε έναντι της Αϊτής.

Αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Αμπιναδέρ οδεύει να εξασφαλίσει σήμερα νέα 4ετή θητεία από τον πρώτο γύρο της διαδικασίας. Αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου το 60% των ψήφων, ενώ ο βασικός αντίπαλός του Λεονέλ Φερνάντες (1996-2000, 2004-2012) πιστώνεται γύρω στο 25%, ενώ οι υπόλοιποι έξι υποψήφιοι μοιράζονται ψίχουλα.

Η παράταξη του κ. Αμπιναδέρ, το Σύγχρονο Επαναστατικό Κόμμα (PMR), που εξασφάλισε ήδη 120 από τους 150 δήμους της χώρας στις τοπικές εκλογές του Φεβρουαρίου, αναμένεται να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 190 εδρών του κοινοβουλίου και των 32 εδρών της Γερουσίας που διακυβεύονται.

Τα 16.726 εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 07:00 (τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 17:00 (00:00 ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν περί τις 20:00 (03:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας).

Στο μικροσκόπιο έχει ήδη μπει η ψήφος της διασποράς —οι περισσότεροι μετανάστες είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ—, που αντιπροσωπεύει το 11% του εκλογικού σώματος και οι μεταφορές κεφαλαίων από την οποία ισούνταν με το 9,1% του ΑΕΠ το 2022, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, χωρίς το παραμικρό σοβαρό επεισόδιο.

Ο Λουίς Αμπιναδέρ οργάνωσε «μεγάλη γιορτή» που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξε μουσική, έδωσε συνέντευξη σε παιδιά κι απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του μέσω βιντεοσυνδέσεων.

Μια μερίδα κοτόπουλο, μια ψήφος;

Ο απερχόμενος πρόεδρος επανέλαβε την υπόσχεσή του να αγωνιστεί εναντίον της διαφθοράς και να «υπερασπίσει» την εθνική κυριαρχία της χώρας του, χωρίς να κατονομάσει την Αϊτή.

Ωστόσο βίντεο στο οποίο εικονίζονται όμορφες παραλίες της χώρας και η παραμεθόρια ζώνη προβλήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με τον παρουσιαστή να λέει «είμαστε οι καλύτεροι οικοδεσπότες στον κόσμο, οι πόρτες μας είναι ανοικτές, αλλά αν εντοπίσουμε τον παραμικρό κίνδυνο, έχουμε δικαίωμα τις κλείσουμε, και γι’ αυτό τα σύνορα δεν θα είναι ποτέ πια τα ίδια».

Περίπου το 70% των Δομινικανών εγκρίνει τον τρόπο που διαχειρίζεται την κατάσταση ο κ. Αμπιναδέρ, ιδίως την αυστηρή πολιτική του έναντι της Αϊτής.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις εναντίον των μεταναστών και τις απελάσεις και οικοδόμησε τείχος σε μεγάλο μέρος των συνόρων με την Αϊτή, χώρα βυθισμένη σε χρόνια πολιτική και ανθρωπιστική κρίση, που έχει επιδεινώσει η βία των συμμοριών, υπό τον έλεγχο των οποίων πλέον βρίσκεται μεγάλο μέρος της επικράτειάς της.

Ο κ. Αμπιναδέρ καυχιέται επίσης για τον απολογισμό της κυβέρνησής του στην οικονομία, ιδίως την «υψηλή» ανάπτυξη, τον κατ’ αυτόν ελεγχόμενο πληθωρισμό, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικού Ταμείο προβλέπουν ανάπτυξη με ρυθμό 5% του ΑΕΠ αυτή τη χρονιά, με το δεύτερο να σημειώνει πως η χώρα έχει τη «δυναμικότητα» να μετατραπεί σε «ανεπτυγμένη οικονομία» τις επόμενες δεκαετίες.

Ο βασικός αντίπαλός του, ο Λεονέλ Φερνάντες, μιλά για χειραγώγηση των αριθμών και υπόσχεται να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας.

Ο κ. Φερνάντες, που υπόσχεται επίσης αυστηρότητα στο ζήτημα της Αϊτής, κατήγγειλε επίσης την αύξηση των δημοσίων δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία και προειδοποίησε εναντίον ενδεχόμενης απόπειρας εξαγοράς ψήφων.

«Πρέπει να επαγρυπνούμε», είπε σε δημοσιογράφους προχθές Παρασκευή, αφού συναντήθηκε την Παρασκευή με αποστολή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), μέρος των περίπου 400 διεθνών παρατηρητών που θα συνοδεύσουν τη διαδικασία.

«Πρόκειται για πρακτική που χρησιμοποιήθηκε μαζικά από την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο και δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτή τη φορά», επέμεινε ο κ. Φερνάντες.

Για πολλούς Δομινικανούς, η πρακτική είναι παμπάλαια: 500 πέσος (περίπου οκτώ ευρώ) ή μια μερίδα πίκα πόγιο (πιάτο με κοτόπουλο και πατάτες τηγανιτές) για την εξαγορά μιας ψήφου.

«Ελπίζω να μην υπάρξουν (...) κόλπα», είπε ο Χοσέ Κορδέρο, οδηγός μοτοταξί, 49 ετών. Και «όποιος κερδίσει να κερδίσει χωρίς απάτη».

