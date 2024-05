Υγεία - Περιβάλλον

Κασσελάκης: Εσείς στη λίστα αναμονής, οι άλλοι στη λίστα των εκλεκτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" εξαπέλυσε με νέο βίντεό του στο TikTok o Πρόεδρος του ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης για το ζήτημα προτεραιότητας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε VIP (διαπιστευμένους και φιλάθλους») για τον τελικό του Conference Cup.

-

«Εσείς στη λίστα αναμονής, οι άλλοι στη λίστα των εκλεκτών», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης, επανερχόμενος στο ζήτημα της προτεραιότητας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε VIP (διαπιστευμένους και φιλάθλους») για τον τελικό του Conference Cup.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι «ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να δικαιολογηθεί ότι έτσι γίνεται πάντα». Στο βίντεο που παραθέτει ο κ. Κασσελάκης σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «αποδεικνύεται ότι λέει -και εδώ- ψέματα».

Ειδικότερα, σχετικά με το επιχείρημα ότι «βάσει πρωτοκόλλου της UEFA ορίστηκε ένα νοσοκομείο αναφοράς σε περίπτωση που επίσημοι που θα έρθουν χρειαστούν περίθαλψη, το οποίο γίνεται σε κάθε αγώνα», ο κ. Κασσελάκης λέει: «Πρώτον, η οδηγία που δώσατε δεν αφορά μόνο διαπιστευμένους αλλά και φιλάθλους αρκεί να μένουν σε τετράστερα ξενοδοχεία», και προσθέτει: «Αυτό που λέτε ότι πάντα γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ».

«Θα αρκούσε η αλήθεια: ‘Είστε πλέμπα, είμαστε η κυβέρνηση των VIP, έχουμε 41%, ό,τι θέλουμε κάνουμε'», σχολιάζει ο κ. Κασσελάκης και τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει «ίση μεταχείριση, προστασία για όλους, αξιοπρέπεια» και «θα το φέρουμε μαζί».

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Ρουβίκωνας: Συνελήφθη ηγετικό μέλος της οργάνωσης

Κουτσούμπας στον ΑΝΤ1: Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν λάθος από την αρχή