19η Μαΐου - Ερντογάν: Η ημερομηνία της ανεξαρτησίας του έθνους μας ενάντια στην εχθρική κατοχή

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στο μήνυμά του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Τουρκίας, που συμπίπτει με την Ημερα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, μία μαύρη ημερομηνία για την ιστορία του ελληνικού έθνους, είναι εθνική γιορτή για την Τουρκία καθώς γιορτάζουν την “Ημέρα Ανεξαρτησίας”.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραχώρησε δηλώσεις για εθνική εορτή της 19ης Μαΐου.



“Είναι η ημερομηνία της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος του έθνους μας ενάντια στην εχθρική κατοχή (σ.σ. εννοώντας ελληνική κατοχή)", είπε αρχικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



“Το πνεύμα της 19ης Μαΐου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτού του έθνους. Σε αυτό το πνεύμα κρύβεται το νόημα του να αντιστέκεσαι στις δυσκολίες και να παλεύεις μαζί με επιμονή, πίστη και αποφασιστικότητα”, ανέφερε ακόμα στη δήλωσή του ο Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου.

“Η 19η Μαΐου 1919, που ξεκίνησε ακριβώς πριν από 105 χρόνια στη Σαμψούντα και έστεψε με νίκη τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, ήταν η ημερομηνία κατά την οποία τοποθετήθηκε το πρώτο τούβλο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Τουρκίας”, τόνισε ακόμη.

“Το έθνος μας ξεκίνησε έναν ολοκληρωτικό αγώνα ύπαρξης αποκαλύπτοντας την αντίστασή του ενάντια στην αιχμαλωσία με το σύνθημα ή ανεξαρτησία ή θάνατος” είπε ο Ερντογάν και συνέχισε: “εσείς, οι στρατιώτες του Αιώνα της Νέας Τουρκίας, πρέπει να προστατεύσετε την ιστορία σας, να παρουσιαστείτε με τέτοια συνείδηση και αυτοπεποίθηση, να ενωθείτε μεταξύ σας και να αναπτύξετε τον νόμο της αδελφοσύνης”.

