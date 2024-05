Κόσμος

H Ουκρανία κατέρριψε και τα 37 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας

Όλα τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας κατάφερε να αναχαιτίσει η Ουκρανία.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας κατέρριψαν και τα 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της χώρας οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

"Ως αποτέλεσμα της αντιαεροπορικής μάχης, και τα 37 'Σάχεντ' καταρρίφθηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό, το Μικολάιφ, το Σούμι, την Βινίτσια, το Ζιτόμιρ, το Τσερκάσι και περιοχές της Χερσώνας", δήλωσε.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι 20 drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Οδησσού.

"Διοικητικό κτίριο στην περιοχή της Οδησσού καταστράφηκε από τα συντρίμμια που έπεσαν. Στην Οδησσό, τα συντρίμμια έπεσαν σε αυλή σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί", διευκρίνισε.

Ο στρατός ή οι αρχές δεν ανέφεραν απώλειες ή ζημιές σε άλλες περιοχές.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

