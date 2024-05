Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι ευχάριστες εξελίξεις και οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

“Ανοίξαν οι ουρανοί” είπε αρχικά η αστρολόγος και τόνισε ότι έρχεται κάτι καλό.

“Γιατί άνοιξαν οι ουρανοί; Μπαίνει και ο Ήλιος στους Διδύμους και η Αφροδίτη στους Διδύμους και ο Ερμής στους Διδύμους με πολύ ωραίες όψεις. Αυτό σημαίνει έντονη κοινωνική ζωή, μοναδικοί έρωτες, η Αφροδίτη κάνει μία πολύ ωραία όψη με τον Πλούτωνα” ανέφερε η αστρολόγος.

“Στα οικονομικά βεβαίως τα προβλήματα που έχουμε υπάρχουν, όμως όλα θα πάνε καλύτερα”, είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

