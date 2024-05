Αθλητικά

Conference League: Επί ποδός η ΕΛΑΣ ενόψει του τελικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του τελικού του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα. Πώς θα γίνει η μεταφορά των φιλάθλων στο γήπεδο

-

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενόψει του τελικού του Europa Conference League, Ολυμπιακός-Φιορεντίνα, που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην OPAP Αrena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας εργάζεται συστηματικά για την αποφυγή και την αποτροπή επεισοδίων.

Μάλιστα πριν από λίγο καιρό και μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό υπήρχαν φήμες για αλλαγή της έδρας του τελικού και διεξαγωγής του σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μια τέτοια γιορτή».

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει συσκέψεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν για την ομαλή διεξαγωγή του τελικού, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακολουθήσει νέος γύρος συσκέψεων, τόσο υπηρεσιακών μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της Αστυνομίας και της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όσο και μεταξύ της ΕΛΑΣ και εκπροσώπων της UEFA και των ομάδων.

Η πρώτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα (13/5) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρουσία του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία υψηλόβαθμων αστυνομικών στο Βέλγιο, όπου είχαν επαφές με τους αξιωματούχους ασφαλείας της UEFA, στο περιθώριο της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ-Φιορεντίνα για τον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η δεύτερη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μια μέρα αργότερα στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» ασφαλείας μεταξύ αξιωματούχων του Ολυμπιακού, της ΕΠΟ, της UEFA και της Αστυνομίας.

Κατά τις δύο συσκέψεις πραγματοποιήθηκε ο βασικός σχεδιασμός μια δέσμης μέτρων για την ημέρα του τελικού αλλά και τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος αναμένεται να εξειδικευτεί και να οριστικοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Αρχικά λόγω του φόβου κάποιου τρομοκρατικού χτυπήματος η Αστυνομία έχει ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με υπηρεσίες πληροφορίες του εξωτερικού σχετικά με υπόπτους που μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα τις ημέρες του τελικού ενώ υπάρχει συνεχής συνεργασία με την Europol. Μάλιστα για την διαχείριση και αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών έχει συσταθεί ειδική ομάδα από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, της υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ) και της υποδιευθυνσης της Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.

Έντονη θα είναι η παρουσία της ΕΛΑΣ σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα της πόλης για την αποφυγή επεισοδίων μεταξύ των οπαδών αλλά και γενικότερα για την τήρηση της τάξης.

Παράλληλα ιδιαίτερη αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία γύρω από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και τις εθνικές οδούς από όπου αναμένεται να περάσουν οι ιταλοί φίλαθλοι. Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει ενημερωθεί λεπτομερώς για τρεις πτήσεις τσάρτερ που θα έρθουν από την Ιταλία με φιλάθλους της Φιορεντίνα αλλά ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες μέρες.

Επίσης απλησίαστα θα είναι τα ξενοδοχεία που θα καταλύσουν οι αποστολές των ομάδων πριν τον αγώνα αλλά και οι αξιωματούχοι της UEFA.



«Αστακός η Αγια Σοφία»

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύουν γύρω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την ημέρα του αγώνα με χιλιάδες αστυνομικούς να είναι επί ποδός, ανάμεσα τους και προσωπικό από την Κρατική Ασφάλεια, την Αντιτρομοκρατική, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, διμοιρίες των ΜΑΤ, αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές θα δημιουργηθούν 7 ζώνες έλεγχων και δεν θα μπορεί κανείς να πλησιάζει στο γήπεδο αν δεν έχει εισιτήριο ή διαπίστευση ενώ από αέρος θα επιχειρούν το ελικόπτερο και drone της ΕΛΑΣ, που θα δίνουν διαρκώς εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων.

Την ημέρα του αγώνα θα επιχειρούν γύρω από το γήπεδο κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους κάνοντας εξονυχιστικούς ελέγχους.

Επιπρόσθετα το γήπεδο του τελικού θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας μέχρι την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε ήδη από την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν θα είναι προσβάσιμο το τριήμερο 28-30 Μαΐου, ενώ την ημέρα του τελικού θα είναι κλειστά τα σχολεία της περιοχής.

Επίσης, στις 29 Μαΐου θα απαγορευτεί η διέλευση και στάθμευση οχημάτων σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το γήπεδο (εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με αναπηρία).

Η οδός Δεκελείας θα κλείσει από το ύψος της Χαλκηδόνας μέχρι μετά το τέλος του Άλσους. Κλειστές και οι κάθετες οδοί Καππαδοκίας, Πίνδου, αλλά και κομμάτι της εθνικής οδού. Ενδέχεται να κλείσουν κι άλλοι δρόμοι στους Δήμους Νέας Ιωνίας, Γαλατσίου, Μεταμόρφωσης και στην περιοχή της Χαλκηδόνας. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ακόμα και στην Αττική Οδό.



Η μεταφορά των φιλάθλων στο γήπεδο

Αναφορικά με την μεταφορά των φιλάθλων των δύο ομάδων στο γήπεδο μέχρι στιγμής έχει αποφασιστεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να συγκεντρωθούν σε υπαίθριο χώρο δίπλα από το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και στη συνέχεια να επιβιβαστούν σε συρμούς του Ηλεκτρικού, που θα τους μεταφέρουν στους σταθμούς Πευκάκια και Περισσός και από εκεί πεζή, υπό την συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να μεταβούν στο γήπεδο. Μάλιστα ο πρώτος έλεγχος των εισιτηρίων αναμένεται να γίνει πριν την αναχώρηση από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Φάληρο.

Η λύση που προκρίνεται μέχρι στιγμής για τους ιταλούς φιλάθλους είναι να μεταφερθούν με πούλμαν αρχικά στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ και μετά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι ιταλοί θα έρθουν στην χώρα μας για τον αγώνα καθώς αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για περίπου 4.500 χιλιάδες, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις αναμένεται να είναι περισσότεροι. Πάντως όπως τονίζεται από αστυνομικές πηγές είναι αρκετά θετικό το γεγονός πως οι φίλαθλοι της Φιορεντίνα δεν είναι αδελφοποιημένοι με φιλάθλους κάποιας ελληνικής ομάδας, ενώ γενικότερα είναι χαμηλού προφίλ και δεν ανήκουν στην κατηγορία των ταραχοποιών.

Τέλος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υπό διακριτική επιτήρηση θα τεθούν από τη αστυνομία και τα γραφεία των συνδέσμων των φιλάθλων της ΑΕΚ προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή ένταση με φιλάθλους τους Ολυμπιακού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουβίκωνας: Συνελήφθη ηγετικό μέλος της οργάνωσης

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου