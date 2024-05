Συνταγές

Μπάρες σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Εξαιρετικά γευστικό το γλυκό που μας προτείνει ο Νικόλας Καρβέλας, μέσα από την εκπομπή “I LOVE Σου Κου”.

Μια εξαιρετική συνταγή για μπάρες σοκολατας μας πρότεινε και μας έδειξε βήμα - βήμα την Κυριακή, ο Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Ο Νικόλας Καρβέλας μιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα πριν την προετοιμασία του γλυκού, είπε ότι οι μπάρες σοκολάτας είναι υγιεινές καθώς έχουν δημητριακά και άλλα θρεπτικά υλικά αλλά και μια εύκολη συνταγή.

Υλικά για τις μπάρες σοκολάτας του Νικόλα Καρβέλα:

350 γραμμάρια κορν φλέικς

100 γραμμάρια καρύδια

300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα

200 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας

Υλικά για την επικάλυψη:

350 γραμμάρια κρέμα γάλακτος

350 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα

200 γραμμάρια φουντούκια

Λίγο χοντρό αλάτι

Παρακολουθηστε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής από τον Νικόλα Καρβέλα:





