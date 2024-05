Κόσμος

Ουγγαρία - Δούναβης: Φονική σύγκρουση σκαφών στον ποταμό

Τραγικό απολογισμό είχε η σύγκρουση δύο πλοίων στον ποταμό Δούναβη στην Ουγγαρία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε αγνοούνται μετά από σύγκρουση σκαφών στον ποταμό Δούναβη στην Ουγγαρία.

Η ουγγρική αστυνομία έλαβε μια αναφορά αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας άνδρας βρέθηκε να αιμορραγεί από το κεφάλι του στην ακτή του Δούναβη κοντά στην πόλη Veroce, περίπου 30 μίλια (50 χιλιόμετρα) βόρεια της πρωτεύουσας, Βουδαπέστης. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε εμπλακεί σε ατύχημα με πλοίο και αργότερα ανακαλύφθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε κοντινή απόσταση.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Η αστυνομία είπε ότι διαπίστωσε ότι ένα σκάφος ξενοδοχείου βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του ατυχήματος. Σταμάτησαν ένα σκάφος ξενοδοχείου κοντά στην πόλη Komarom, πάνω από 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) πιο πάνω στον ποταμό, το οποίο είχε ένα κατεστραμμένο κύτος.

Έχουν κινήσει ποινική δίωξη σε βάρος αγνώστου δράστη με την υποψία ότι έθεσε σε κίνδυνο την υδάτινη μεταφορά και προκάλεσε το θάνατο πολλών ατόμων.

