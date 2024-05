Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές μετά από την εξαφάνιση της 13χρονηςΑναστασία Κ., από τα Γλυκά Νερά, Αττικής.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 16/05/2024 βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τα Γλυκά Νερά, Αττικής, η Αναστασία Κ. 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Να σημειωθεί ότι η ανήλικη βρίσκεται σε μία επισφαλή συνθήκη και καλούμε την συνεργασία όλων για τον άμεσο εντοπισμό της. Η Αναστασία Κ. έχει ύψος 1,70μ. και είναι 90kg, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρη φόρμα και ΝΙΚΕ μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

