Κόσμος

Σλοβακία - Φίτσο: Εκτός κινδύνου η ζωή του πρωθυπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φίτσο υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του.

-

Η ζωή του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ, τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση της οποίας ο επικεφαλής της κυβέρνησης αποτέλεσε τον στόχο.

"Δεν υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του, όμως η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και χρειάζεται εντατική φροντίδα", είπε ο Κάλινακ, ο πιο στενός πολιτικός συνεργάτης του Φίτσο.

Ο Φίτσο υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του. Η επίθεση προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και ανησυχίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση πόλωσης που επικρατεί στη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουβίκωνας: Συνελήφθη ηγετικό μέλος της οργάνωσης

Αφγανιστάν: Νεκροί τουρίστες και τραυματίες σε επίθεση

Γενοκτονία των Ποντίων: Η σφαγή και ο ξεριζωμός του Ποντιακού Ελληνισμού