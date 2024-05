Κόσμος

Ιράν - Ραΐσι: Αναζητείται ελικόπτερο της συνοδείας του προέδρου

Το ελικόπτερο φέρεται να εμπλέκεται σε ατύχημα στην επαρχία του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

-

Κατάσταση θρίλερ επικρατεί με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, αφού το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε υπέστη «σκληρή προσγείωση», σύμφωνα με όσα αναφέρει η κρατική τηλεόραση χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διασώστες επιχειρούν να προσεγγίσουν ένα ελικόπτερο, που ενεπλάκη σε «περιστατικό» ενώ ταξίδευε με κομβόι. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν έκανε «αναγκαστική προσγείωση».

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση περιέγραψε την περιοχή του περιστατικού ως κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το έθνος του Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

Ο Ραΐσι βρισκόταν στο Αζερμπαϊτζάν νωρίς την Κυριακή για να εγκαινιάσει ένα φράγμα με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ. Το φράγμα είναι το τρίτο που έχτισαν τα δύο κράτη στον ποταμό Άρας. Ο πρόεδρος Ραΐσι θεωρείται ευνοούμενος του 85χρονου ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον οποίον μάλιστα φερόταν ότι επρόκειτο να αντικαταστήσει σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του. Αν ο Ραΐσι έχει επιβιώσει, δεν αποκλείεται να επαληθευθεί αυτό το σενάριο. Αν όμως δεν σώθηκε, ο ιρανικός νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση θανάτου του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο πρώτος Αντιπρόεδρος και προκηρύσσονται εκλογές μέσα σε έξι μήνες. Ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχάμαντ Μοκμπέρ θεωρείται συντηρητικός πολιτικός.