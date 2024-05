Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - ΠΑΟΚ: Οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ασπρόμαυροι” οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε η αποστολή του ΠΑΟΚ και φώναξαν συνθήματα για να τους εμψυχώσουν.

-

Συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο Makedonia Palace πραγματοποίησαν πριν από λίγο οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι “ασπρόμαυροι” οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε η αποστολή του ΠΑΟΚ και φώναξαν συνθήματα για να τους εμψυχώσουν, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι τίτλου με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης“.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της Δράση που απομάκρυναν τα άτομα από τον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μηχανοκίνητη πορεία έως το γήπεδο της Τούμπας.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν - Ραΐσι: Διασώστες ψάχνουν να βρουν ελικόπτερο που επέβαινε ο πρόεδρος

Μητσοτάκης: Η συνάντηση με Ερντογάν, η Συμφωνία των Πρεσπών και οι Ευρωεκλογές

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονης