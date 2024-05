Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Πουλήθηκε το σπίτι της στην Πάτρα

Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού στην οδό Μπιζανίου στην Πάτρα. Ποια η τιμή πώλησης

Τούρκος επενδυτής αγόρασε το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου, στην Πάτρα, με σκοπό να πάρει την golden visa.

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Μπιζανίου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, και αγοράστηκε στην τιμή των 250.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο Τούρκος επενδυτής αγόρασε όλο το ακίνητο, το ισόγειο όπου έμενε η μητέρα με τα τρία παιδιά και άλλους δύο ορόφους, σε έναν από τους οποίους έμενε και η σπιτονοικοκυρά που πέθανε πριν από λίγα χρόνια.

Το ποσό από την πώληση θα μοιραστούν οι συγγενείς της σπιτονοικοκυράς, σύμφωνα με τον οποίο το αρχικό ποσό πώλησης ήταν 300.000 ευρώ.

