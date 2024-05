Κόσμος

Φρεγάτα “ΥΔΡΑ”: Πύραυλος τον Χούθι έπεσε δίπλα της ενώ συνόδευε εμπορικό πλοίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που πύραυλος περνά σε κοντινή απόσταση από την ελληνική φρεγάτα, έχοντας εκτοξευθεί από τους Χούθι.

-

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ΑΝΤ1, τα ξημερώματα το πλήρωμα από την φρεγάτα ΥΔΡΑ ήρθε αντιμέτωπο με ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πηγές ενημέρωσης από την επιχείρηση ASPIDES αποκάλυψαν στον ΑΝΤ1, ότι από τα ραντάρ της φρεγάτας ΥΔΡΑ, ενώ συνόδευε εμπορικό πλοίο, έγινε αντιληπτός πύραυλος, ο οποίος πλησίαζε την θαλάσσια περιοχή στην οποία έπλεαν η ελληνική φρεγάτα και το εμπορικό πλοίο.

Ωστόσο αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η φρεγάτα στους κανόνες εμπλοκής και κατάρριψης του πυραύλου, καθώς η τροχιά του φαινόταν να είναι αντίθετη με τη ρότα των δύο πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που πύραυλος περνά σε κοντινή απόσταση από την ελληνική φρεγάτα, έχοντας εκτοξευθεί από τους Χούθι.

Προ ημερών ένας άλλος πύραυλος πέρασε πάνω από την ελληνική φρεγάτα με κατεύθυνση εκτός του τομέα της εποπτείας της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν - Ραΐσι: Διασώστες ψάχνουν να βρουν ελικόπτερο που επέβαινε ο πρόεδρος

Μητσοτάκης: Η συνάντηση με Ερντογάν, η Συμφωνία των Πρεσπών και οι Ευρωεκλογές

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονης