Περιστέρι: Επικράτησε του Κολοσσού και προκρίθηκε στους ημιτελικούς

Ο Τζο Ράγκλαντ σημείωσε 36 πόντους με 13 στα 13 δίποντα (!), καθώς και το νικητήριο καλάθι, στα 3΄΄ πριν τη λήξη, για να επικρατήσει με 88-86 το Περιστέρι επί του Κολοσσού, στη Ρόδο και να κάνει το 2-0 στην προημιτελική σειρά των πλέι οφ της Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα διεκδικήσει το «εισιτήριο» για τους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέψουν από το Βερολίνο και το φάιναλ φορ της Euroleague. Πάντως, οι «κυανοκίτρινοι» είχαν βρεθεί ακόμη και στο -16 (52-36) στα τέλη της 2ης περιόδου. Από πλευράς Κολοσσού που ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για φέτος, ξεχώρισε ο ο Άντριου Γκάουντλοκ με 30 πόντους. Ο Γιάννης Χατζηνικόλας πρόσθεσε 18 πόντους για τους γηπεδούχους έχοντας 100% ευστοχία σε τρίποντα (4/4) και δίποντα (2/2). Tα δεκάλεπτα: 23-16, 52-40, 66-69, 86-88 Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα από τον αντίπαλό τους στο παρκέ, προηγήθηκαν με 12-5 και παρά το γεγονός πως το Περιστέρι μείωσε στο καλάθι (18-16), ξέφυγαν και πάλι με λύσεις του Περάντες (23-16 στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου). Ο Κολοσσός ξέφυγε με +10 (34-24), με το Περιστέρι να κυνηγά. Οι Ράγκλαντ και Χουγκάζ βγήκαν μπροστά για τους φιλοξενούμενους για το 38-34. Όμως, «καυτός» ήταν και ο Γκάουντλοκ από πλευράς γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν και με +16 (52-36). Το Περιστέρι μείωσε σε 52-40 (σκορ ημιχρόνου). Με επιμέρους σκορ 14-29, το Περιστέρι κατάφερε ν' αλλάξει το... σκηνικό στην 3η περίοδο. Με τον Ράγκλαντ να κάνει... απίστευτο ματς και να έχει άξιους συμπαραστάτες τους Ρένφρο και Λοβ, το Περιστέρι «ροκάνισε» τη διαφορά και προηγήθηκε με 66-69 στο 30ό λεπτό. Ο αγώνας έγινε... θρίλερ στην 4η περίοδο, αφού αν και το Περιστέρι προηγήθηκε με +8 (68-76), στο 34' και (73-81) στο 36', ο Κολοσσός τα έδωσε όλα στο τέλος για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1. Με τους Χατζηνικόλα και Γκάουντλοκ, οι Ροδίτες ισοφάρισαν (86-86), στα 11,7'' πριν τη λήξη. Την τελευταία επίθεση ανέλαβε ο Ράγκλαντ και με δικό του καλάθι στην εκπνοή, έδωσε τη νίκη στο Περιστέρι για το τελικό 86-88. Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Τηγάνης, Σκανδαλάκης ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 30 (5), Μπίλλης 2, Σίτου, Πόλεϊ 5 (1), Περάντες 11 (1), Κολοβέρος 6, Μπραϊκοβιτς 10, Παπαγιάννης 2, Πετρόπουλος 2, Χατζηνικόλας 18 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7, Ράγκλαντ 36 (2), Ουίλιαμς 4, Τόμπσον 3, Χουγκάζ 5 (1), Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Ξανθόπουλος, Λοβ 12, Πουλιανίτης, Κασελάκης 2, Ρενφρο 14, Ζούγρης