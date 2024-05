Κοινωνία

Μαρούσι: Μαρτυρίες από την αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων στον ΗΣΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστα άτομα φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες επιτέθηκαν σε τέσσερις ανήλικους τραυματίζοντας με αιχμηρό αντικείμενο έναν 14χρονο στο πόδι.

-

Λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ του Σαββάτου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, μετά από μία ακόμη συμπλοκή ανηλίκων.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως "Χθες 9-10 είδα 2 παρεες 15 με 16 ετών ακούσαμε φωνές σηκωθήκαμε είδαμε αστυνομικούς να τρέχουν από τον ΗΣΑΠ προς το σημείο που έγινε σπάσανε σε δυο κατευθύνεις και η αστυνομία προχώρησε στην μια παρέα προκειμένου να μάθει τι έγινε".

Άγνωστα άτομα φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες επιτέθηκαν σε τέσσερις ανήλικους που βρίσκονταν στο σημείο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Μάλιστα τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο έναν 14χρονο στο πόδι και έπειτα εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άλλος μάρτυρας της σκηνής είπε πως "Είδαμε ένα παλικάρι το είχαν μαχαιρώσει και κουτσαινε ήταν στο πλάι του αστυνομικού και τον πήγε στην ομάδα ΔΙΑΣ έκλεισαν όλο το δρόμο ΔΙΑΣ αστυνομικοί και ασθενοφόρο".



Όπως φαίνεται και στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, λίγα λεπτά μετά, περιπολικά της Άμεσης Δράσης κατακλύζουν το σημείο, περίοικοι και καταστηματάρχες, έντρομοι από τις φωνές βγαίνουν έξω προκειμένου να δουν τι συνέβη.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για περιστατικά που επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

"Τελευταία συμβαίνουν αυτά είναι φαινόμενο αυτό γίνονται διαφορά, από άλλες περιοχές έρχονται δεν είναι από εδώ συνήθως"

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν - Ραΐσι: Διασώστες ψάχνουν να βρουν ελικόπτερο που επέβαινε ο πρόεδρος

Μητσοτάκης: Η συνάντηση με Ερντογάν, η Συμφωνία των Πρεσπών και οι Ευρωεκλογές

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονης