Κοινωνία

Λ. Αλεξάνδρας: Ένταση με οπαδούς του Παναθηναϊκού και αστυνομικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης της ομάδας πριν από το μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" ενάντια στον Ολυμπιακό.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της πορείας των οπαδών του Παναθηναϊκού στην λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν αστυνομικοί των ΜΑΤ, εμπόδισαν οπαδούς των Πρασίνων να προσεγγίσουν το γήπεδο .

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης της ομάδας πριν από το μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" ενάντια στον Ολυμπιακό.

Η οπαδοί πέταξαν μπουκάλια και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν ρίχνοντας νερό ώστες να τους "διαλύσουν".

Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 10 ατόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν - Ραΐσι: Διασώστες ψάχνουν να βρουν ελικόπτερο που επέβαινε ο πρόεδρος

Μητσοτάκης: Η συνάντηση με Ερντογάν, η Συμφωνία των Πρεσπών και οι Ευρωεκλογές

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονης