Ραΐσι: Συνετρίβη το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου – Άγνωστη η τύχη του (εικόνες)

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν και δύο ακόμη άτομα φέρεται να βρίσκονταν στο ελικόπτερο μαζί με τον Ραΐσι. Ομάδες διάσωσης πραγματοποιούν έρευνες

Ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, συνετρίβη την Κυριακή καθώς πετούσε πάνω από ορεινό έδαφος με πυκνή ομίχλη κατά την επιστροφή έπειτα από μια επίσκεψη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters .

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ζωές του Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν «βρίσκονται σε κίνδυνο».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

Pilgrims at the Imam Reza shrine pray for Iran's president and his companions' well-being following reports of a helicopter crash. '#CHANNEL8 pic.twitter.com/ubS8V6OBmi — Channel 8 English (@Channel8English) May 19, 2024

«Είμαστε ακόμη αισιόδοξοι, αλλά οι πληροφορίες που προέρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κακοκαιρία περιέπλεξε τις προσπάθειες διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η κρατική τηλεόραση διέκοψε όλα τα τακτικά της προγράμματα για να μεταδώσει προσευχές για τον Ραΐσι σε ολόκληρη τη χώρα ενώ καλύπτει σε ζωντανή σύνδεση τις ομάδες διάσωσης που πραγματοποιούν έρευνες στην ορεινή περιοχή με τα πόδια μέσα σε πυκνή ομίχλη.

The photos of the helicopter carrying President Raeisi and his companions after the inauguration ceremony of the Qiz Qalasi dam jointly built by Iran and Azerbaijan. pic.twitter.com/xl7OGu4Apy — Press TV ?? (@PressTV) May 19, 2024

Νωρίτερα, το περιστατικό είχε επιβεβαιώσει ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Αχμέντ Βαχίντι, στην κρατική τηλεόραση, αναφέροντας ότι ένα από τα ελικόπτερα συνοδείας που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση», προσθέτοντας ότι οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να φθάσουν στο σημείο λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως "τουλάχιστον 20 συνεργεία διάσωσης με πλήρη εξοπλισμό, κυρίως drones και σκυλιά διάσωσης" "έχουν σταλεί στο σημείο". Ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη προς το τέλος του απογεύματος για την Ταμπρίζ συνοδεία πολλών υπουργών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Ραΐσι βρισκόταν στο Αζερμπαϊτζάν νωρίς την Κυριακή για να εγκαινιάσει ένα φράγμα με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ. Το φράγμα είναι το τρίτο που έχτισαν τα δύο κράτη στον ποταμό Άρας.

Ο Ραΐσι, 63 ετών, εξελέγη πρόεδρος το 2021 και από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του επέβαλλε αυστηρότερους νόμους περί ηθικής, επέβλεψε μια αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και πίεσε σκληρά στη διάρκεια συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες τον θέλουν νεκρό. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ο διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.

ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου

«Μετά από αίτημα του Ιράν για βοήθεια, ενεργοποιούμε την υπηρεσία χαρτογράφησης ταχείας ανταπόκρισης «Κοπέρνικο», μετά το ατύχημα του ελικοπτέρου που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό Εξωτερικών του», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς.

Έγινε επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν στο ελικόπτερο, δήλωσε ανώνυμος Ιρανός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.

Ο αξιωματούχος είπε ότι έχει γίνει επαφή σε αρκετές περιπτώσεις.

