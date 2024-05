Αθλητικά

Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Μάντσεστερ Σίτι (εικόνες)

Οι «Πολίτες» νίκησαν την Γουέστ Χαμ καθιστώντας άχρηστη την επιτυχία της Άρσεναλ επί της Έβερτον

Το σασπένς δεν ήταν πολύ έντονο… Φαβορί για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε τη Γουέστ Χαμ χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία (3-1) και κατάκτησε τον δέκατο τίτλο της στην Αγγλία και τέταρτο συνεχή, κάτι που κανένας σύλλογος δεν είχε κάνει μέχρι σήμερα.

Χάρη σε δύο γκολ του Φιλ Φόντεν (2΄, 18΄), που είχε ήδη ψηφιστεί ως καλύτερος παίκτης της σεζόν πριν από τον αγώνα, οι «Πολίτες» ξεκίνησαν φουριόζοι στο παιχνίδι. Προς στιγμή είχαν μια μικρή αμφιβολία όταν η Γουέστ Χαμ μείωσε τη διαφορά χάρη στον Κούντους (42΄), όμως ο Ρόδρι σφράγισε στη συνέχεια τη μοίρα του αγώνα στο 59ο λεπτό και στη συνέχεια η Σίτι, ως συνήθως, έλεγξε το παιχνίδι με πολύ μεγάλη κατοχή.

Την ίδια στιγμή, στο «Εμιρέιτς», η Άρσεναλ έπρεπε να νικήσει αλλά και να ελπίζει σε ένα λάθος από τη Σίτι. Οι «Κανονιέρηδες» μετά βίας κατάφεραν να νικήσουν την Έβερτον (2-1), αλλά η Σίτι έκανε τη δουλειά κι επέτρεψε στον Πεπ Γκουαρδιόλα να κερδίσει το 17ο τρόπαιό του με τον σύλλογο στον οποίο εντάχθηκε το 2016.

Η Λίβερπουλ, τρίτη στο πρωτάθλημα, νίκησε τη Γουλβς με 2-0 στο τελευταίο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ με τους «Κόκκινους», ενώ η Άστον Βίλα θα παίξει στο Champions League την επόμενη σεζόν χάρη στην τέταρτη θέση της.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν προκρίθηκε στα ευρωπαϊκά Κύπελλα μέσω του πρωταθλήματος αλλά θα μπορούσε να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Europa League, αν κερδίσει την Σίτι το ερχόμενο Σάββατο στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Λούτον, από την πλευρά της, ακολούθησε Μπέρνλι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Τσάμπιονσιπ, ενώ στην Ευρώπη θα παίξουν επίσης Τότεναμ και Τσέλσι, με τη Νιούκαστλ να περιμένει το αποτέλεσμα του τελικού για να δει αν θα συμβεί το ίδιο και με εκείνη.

