Ιράν: Εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Ραΐσι, σύμφωνα με ιρανικά μέσα

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού διέταξε τη «χρήση όλων των μέσων του στρατού και της φρουράς για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι», όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Tο ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας συνετρίβη, καθώς πετούσε πάνω από ορεινή περιοχή, μέσα σε πυκνή ομίχλη, όπως επιβεβαίωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι το ελικόπτερο με τον πρόεδρο Ραΐσι εντοπίστηκε.

Στο μεταξύ, η κρατική τηλεόραση του Ιράν δείχνει πιστούς να προσεύχονται σε τζαμί της πόλης Μασχάντ για την υγεία του προέδρου Ραΐσι.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε νωρίτερα στο Reuters ότι «εξακολουθούμε να ελπίζουμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές». Ολο και περισσότερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ατύχημα έχει σημειωθεί στο ίδιο το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραΐσι.

The photos of the helicopter carrying President Raeisi and his companions after the inauguration ceremony of the Qiz Qalasi dam jointly built by Iran and Azerbaijan. pic.twitter.com/xl7OGu4Apy