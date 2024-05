Αθλητικά

Super League: Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας τον 4ο του τίτλου, γράφοντας ιστορία με απόδραση από το Βικελίδης

Με γκολ των Μπράντον Τόμας (30’) και Τάισον (62’) ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης», πανηγυρίζοντας το πρώτο του πρωτάθλημα από το 2019 και τέταρτο στην ιστορία του. Ο Άρης είχε ισοφαρίσει προωρινά με τον Λορέν Μορόν (47’), αλλά δεν μπόρεσε να βρει και δεύτερο γκολ παρά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο 78’. Ξέσπασμα χαράς για το 2-1 από όλους τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» που ξεχύθηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων. Παρατείνεται η αγωνία για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε, όπως ήταν λογικό, με μεγάλη ένταση. Προτού συμπληρωθεί μισό λεπτό, ο Μιχαηλίδης πήρε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Μορόν. Τα πολλά φάουλ και οι συνεχείς διακοπές δε βοήθησαν στο να βρει ρυθμό το ματς, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια κεφαλιά με τον Τάισον στο 15’. Λίγο πριν το ημίωρο, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μονομαχία του Μορόν με τον Ζόαν Σάστρε, ωστόσο διαιτητής και VAR έκριναν πως δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

Εν τέλει, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ εκμεταλλευόμενοι λάθος του Μορόν. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε την μπάλα, βρήκε τον Τόμας που πλάσαρε τον Χουλιάν Κούεστα για το 0-1. Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και να ισοφαρίσουν πριν βγει το ημίχρονο, ωστόσο οι προσπάθειες των Κίκε Σαβέριο (41’) και Σάπι Σουλεϊμάνοφ (44’) δε βρήκαν στόχο.

Βρήκε, όμως, ο Μορόν και το έκανε με απίθανο τρόπο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Οι γηπεδούχοι συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο Μόουζες Οντουμπάτζο έκανε τη σέντρα και ο Μορόν με εντυπωσιακό γυριστό σουτ έκανε το 1-1 – ξέσπασμα χαράς σε Χαριλάου και Νέα Φιλαδέλφεια για το 20ο γκολ του Ισπανού στη Super League που έφερνε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.

Η χαρά, πάντως, κράτησε λίγα λεπτά στην «κίτρινη» πλευρά. Από τρομερή ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια που προσπέρασε τον Οντουμπάτζο, ο Τάισον με σουτ νίκησε τον Κουέστα για το 1-2, στέλνοντας ξανά το τρόπαιο στην Τούμπα. Από εκτέλεση φάουλ του Σουλεϊμάνοφ ο Φαμπιάνο Λέισμαν αστόχησε στο 71’ ενώ έξι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μιχαηλίδη με δεύτερη κίτρινη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε τον Ίβαν Νάσμπεργκ στο ματς αντί του Κωνσταντέλια, με τους «ασπρόμαυρους» να προσπαθούν να ροκανίσουν τα τελευταία λεπτά χωρίς να πιεστούν. Ένα σουτ του Άλβαρο Ζαμόρα από δύσκολη θέση πέρασε έξω ενώ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρίμ Ανσαριφάρντ σπατάλησε τρομερή ευκαιρία να ισοφαρίσει με κεφαλιά και να στείλει τον τίτλο στην ΑΕΚ.

Το 1-2 έμεινε μέχρι τέλους, ο ΠΑΟΚ για τέταρτη φορά στην ιστορία του και πρώτη από το 2019 κατέκτησε τον τίτλο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα προκριματικά του UEFA Champions League. Ο Άρης, από την άλλη, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το ερχόμενο Σάββατο (25/5, 20:30 – Πανθεσσαλικό Στάδιο), με την ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο να εξασφαλίζει και την έξοδό της στην Ευρώπη, έπειτα από το 2-2 των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό που τους άφησε στην τέταρτη θέση.



Διαιτητής: Όρελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ)

Κίτρινες: Μοντόγια, Βερστράτε, Μάνου Γκαρθία – Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κωνσταντέλιας, Κοτάρσκι.

Κόκκινη: Μιχαηλίδης (78’)

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μοντόγια (86’ Φεράρι), Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Εμβοντό (86’ Φετφατζίδης), Νταρίντα, Σουλεϊμάνοφ (86’ Ανσαριφάρντ), Βερστράτε (66’ Μάνου Γκαρθία), Σαβέριο (72’ Ζαμόρα), Μορόν.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σβαμπ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (80’ Νάσμπεργκ), Τάισον (65’ Ντεσπόντοφ), Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (65’ Σαμάτα).

Στα τελευταία λεπτά αποβλήθηκε από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Μεγάλη ένταση στο φινάλε του ματς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να γυρίζει προς την κερκίδα και να ανταλλάσσει λόγια με τους φίλους του Άρη.

