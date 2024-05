Ερντογάν για Ραΐσι: Η Τουρκία στέλνει ειδική ομάδα διάσωσης

Βαθιά λυπημένος από τα νέα για την συντριβή του ελικοπτέρου εμφανίσρηκε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ποια βοήθεια ζήτησε η Τεχεράνη από την Άγκυρα.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε βοήθεια» στις έρευνες διάσωσης του Ιρανού Προέδρου Ρέισι, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έκανε λόγω για ατύχημα. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα να λάβει καλά νέα για τον Ιρανό Πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του.

Σε ανακοίνωσή του στο τουίτερ, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει: «Λυπούμαστε βαθιά που ο Πρόεδρος του Ιράν, ο αδελφός μου Ιμπραήμ Ρεΐσι, και η αντιπροσωπεία του είχαν ένα ατύχημα με ελικόπτερο. Θα ήθελα να εκφράσω ότι, ως Δημοκρατία της Τουρκίας, παρακολουθούμε στενά το περιστατικό, σε πλήρη επαφή και συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, και ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Εκ μέρους του έθνους μου, μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου στον γείτονα, φίλο και αδελφό μας, τον ιρανικό λαό και την κυβέρνηση και ελπίζω να λάβω καλά νέα από τον κ. Πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του το συντομότερο δυνατό».

Ειδική ομάδα σπεύδει για βοήθεια

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, 32 ορειβάτες και 6 οχήματα ξεκίνησαν από την Τουρκία για την περιοχή όπου συνετρίβη το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Ρέισι ανακοίνωσε η διεύθυνση αντιμετώπισης καταστροφής και έκτακτων αναγκών (AFAD) της Τουρκίας. Όπως ανακοίνωσαν το Ιράν ζήτησε από την Τουρκία ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης που να μπορεί να εκτελεί πτήσεις την νύχτα.

Σε ανακοίνωσή του η AFAD αναφέρει ότι «σήμερα λάβαμε πληροφορίες ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πρόεδρο του Ιράν κ. Ιμπραχίμ Ρέισι είχε ατύχημα στα σύνορα Ιράν-Ναχτσιβάν».

Το ΥΠΕΞ του Ιράν ζήτησε ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης "νυχτερινής όρασης" από τη χώρα μας. 32 μέλη του προσωπικού έρευνας και διάσωσης ορειβατών και 6 οχήματα από τις επαρχιακές μας διευθύνσεις Βαν και Ερζουρούμ AFAD ξεκίνησαν για να φτάσουν στην περιοχή», ανακοινώθηκε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «με βάση το αίτημα που υπέβαλαν οι ιρανικές αρχές μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών μας, ανατέθηκε σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci και ένα ελικόπτερο τύπου Cougar με δυνατότητες νυχτερινής όρασης να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης του ελικοπτέρου του Ιρανού Προέδρου και της αντιπροσωπείας του που συνετρίβη».

Σύμφωνα με την AFAD «εππιπλέον, το ορειβατικό μας προσωπικό έρευνας και διάσωσης, αποτελούμενο από 15 άτομα το καθένα από την Άγκυρα, το Ντιγιάρμπακιρ και το Ικόνιο, βρίσκεται σε επιφυλακή».

Tο ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας συνετρίβη, καθώς πετούσε πάνω από ορεινή περιοχή, μέσα σε πυκνή ομίχλη, όπως επιβεβαίωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι το ελικόπτερο με τον πρόεδρο Ραΐσι εντοπίστηκε.

Στο μεταξύ, η κρατική τηλεόραση του Ιράν δείχνει πιστούς να προσεύχονται σε τζαμί της πόλης Μασχάντ για την υγεία του προέδρου Ραΐσι.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού διέταξε τη «χρήση όλων των μέσων του στρατού και της φρουράς για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι», όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε νωρίτερα στο Reuters ότι «εξακολουθούμε να ελπίζουμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές». Ολο και περισσότερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ατύχημα έχει σημειωθεί στο ίδιο το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραΐσι.

