ΑΕΚ - Λαμία: Νίκη με πικρό φινάλε για την Ένωση στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε στην Λαμία, στην τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν ήταν αρκετό για να "κλέψει" το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα πέτυχε η ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2023/24. Η Ένωση επικράτησε 3-0 της Λαμίας στην OPAP Arena αλλά την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ νικούσε (2-1) τον Άρη και κατέκτησε τον τίτλο. Τα γκολ πέτυχαν οι Λιούμπιτσιτς (20΄), Τσούμπερ (40΄), Σιμάνσκι (90+2΄).

Από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι. Στο 20ο λεπτό με ασίστ από... πλάγιο άουτ του Άμραμπατ, ο Λιούμπιτσιτς μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Χατζηεμμανουήλ για να ανοίξει το σκορ. Στο 40΄ ήταν η σειρά του Στίβεν Τσούμπερ να αξιοποιήσει την πάσα του Λιβάι Γκαρσία και να πετύχει το πρώτο του γκολ μετά από δύο μήνες, καθώς είχε ξαναβρεί δίχτυα στις 24 Φεβρουαρίου, ξανά με αντίπαλο τη Λαμία.

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, αλλά ιδιαίτερα όταν διαμορφώθηκε το 2-0, περίπου 30.000 κόσμος στην OPAP Arena ήταν... κολλημένοι στις οθόνες των κινητών τους. Όπως τα παλιά χρόνια το φορητό ραδιόφωνο, έτσι στη σύγχρονη εποχή τα κινητά τηλέφωνα «έκρυβαν» απόψε τον μεγάλο πόθο των φίλων της ΑΕΚ για ένα γκολ του Άρη! Ήδη τα νέα για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» είχαν γίνει γνωστά κι έτσι οι ελπίδες της Ένωσης εναπόκεινται πλέον στους παίκτες του Άκη Μάντζιου.

Γκολ ο Άρης με το ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου, έξαλλοι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ξανά προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, αγωνία... Έτσι κύλησε το υπόλοιπο του αγώνα σε κερκίδα, πάγκο και αγωνιστικό χώρο αφού και οι παίκτες ενημερώνονταν διαρκώς για τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη.

Ένα γκολ του Πόνσε που ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR στο 65΄ και το τελικό 3-0 με κεφαλιά του Σιμάνσκι στο 90+2΄ ήταν οι σημαντικότερες φάσεις του Β΄ ημιχρόνου, με τους φίλους της ΑΕΚ να αποχωρούν απογοητευμένοι, αλλά χειροκροτώντας την ομάδα τους.

Διαιτητής: Μάρτεν Κρογκ (Δανία)

Κίτρινες: Βίντα

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (46΄ Πινέδα), Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Άμραμπατ (62΄ Ελίασον), Τσούμπερ (67΄ Αραούχο), Λιούμπισιτς (67΄ Γκατσίνοβιτς), Γκαρσία (62΄ Πόνσε)

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Χατζηεμμανουήλ, Βασιλαντωνόπουλος, Τζανετόπουλος, Γιαννούτσος, Σίντκλεϊ (86΄ Κορνέζος), Τζανδάρης, Σαντάνα (85΄ Σιμόν), Τερεζίου (67΄ Μαρτίνεθ), Λέικ (46΄ Νούνιες), Μάλτσι (74΄ Τσούκαλος), Σλίβκα

