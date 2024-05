Κοινωνία

Λαμία: Φωτιά στο εργοστάσιο με τα σχολικά γεύματα (βίντεο)

Στις φλόγες παραδόθηκε η μονάδα της εταιρείας με τα σχολικά γεύματα, που τις τελευταίες ημέρες φέρονται να προκάλεσαν δηλητηρίαση σε δεκάδες μαθητές.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί αυτή την ώρα το εργοστάσιο του Γιαννίτση στη ΒΙΠΕ Λαμίας.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το βράδυ όταν σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας για φωτιά στην βιομηχανική περιοχή.

Όπως αναφέρει το ilamia.gr, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ ευτυχώς την ώρα εκείνη δεν ηταν κανείς εργαζόμενος στο χώρο.

H εταιρεία “Γιαννίτσης” σχετίζεται με την διανομή σχολικών γευμάτων σε δημοτικά σχολεία της Λαμίας και τις πρόσφατες καταγγελίες για τροφική δηλητηρίαση.

