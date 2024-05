Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Σίγουρα στην Ευρώπη οι Πειραιώτες, στο... περίμενε οι “πράσινοι”

To "ντέρμπι" των αιωνίων έληξε ισόπαλο με ανατροπή και έβαλε σε... αναμονή διαρκείας το "τριφύλλι" για να δει αν θα παίξει στην Ευρώπη.

Στο ισόπαλο 2-2 έμεινε το μεγάλο clasico ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play off, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν χάρις στην κλάση του Ντάνιελ Ποντένσε απ’ το εις βάρος τους 2-0, παίρνοντας στο τελευταίο 20λεπτο τον πολύτιμο βαθμό που τους έδωσε και μαθηματικά την 3η θέση και διασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία τους την επόμενη σεζόν, μίνιμουμ μέσω του Conference League.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός, αν κι αισθητά βελτιωμένος για 60 λεπτά έμεινε στην 4η θέση και για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή θέση στην επόμενη σεζόν, θα πρέπει να νικήσει τον Άρη στον τελικό του Κυπέλλου, που έγινε πλέον και τελικός... Ευρώπης για τις δύο ομάδες.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κυριαρχήσει απ’ τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έμοιαζε κουρασμένος και χωρίς πολλές εμπνεύσεις, χάνοντας διαρκώς την μπάλα. Στο 4’ ο Χουάνκαρ βρήκε στη περιοχή τον Γερεμέγεφ ο οποίος έφερε ωραία τη μπάλα μπροστά του παρά την πίεση του Κάρμο και σούταρε, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε.

Στο 11’ ο Μπακασέτας έγινε αποδέκτης της μπάλας εκτός περιοχής, κινήθηκε παράλληλα, έκανε και το συρτό σουτ με τον Τζολάκη να μπλοκάρει σταθερά, ενώ στο 21’ από κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής προς τον Μαντσίνι, ο Αργεντινός σούταρε λίγο άουτ.

Ακολούθησε μία απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Γερεμέγεφ στο 26’. Ο Μπερνάρ έβαλε την κόντρα, ο Μπακασέτας έκλεψε τη μπάλα και την άνοιξε με τη μία στον Σουηδό φορ που έφυγε τετ α τετ με τον Τζολάκη, αλλά πλάσαρε άουτ.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έδειξε καταπληκτικά αντανακλαστικά στο 39’ στο δυνατό σουτ του Μαντσίνι έξω απ’ την περιοχή, ενώ στο 45’ ο Μπακασέτας βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή κι εκτέλεσε, με την μπάλα να κοντράρει στον Ρέτσο και να χτυπάει με δύναμη στο δεξί δοκάρι του Ολυμπιακού, φεύγοντας κόρνερ.

Στην επιθετικότητα του Παναθηναϊκού, οι «ερυθρόλευκοι» το μόνο που είχαν να αντιπαραβάλουν στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα εξαιρετικό σουτ του Ποντένσε στο 45’+2’ με το αριστερό το οποίο έδιωξε εξαιρετικά σε κόρνερ ο Λοντίγκιν.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Μπακασέτας βρήκε στην περιοχή τον Μαντσίνι, ο οποίος ανατράπηκε απ’ τον Ρίτσαρντς. Ο Πορτογάλος ρέφερι Λουίς Γκοντίνιο έδειξε την άσπρη... βούλα, παίρνοντας και τη σχετική επιβεβαίωση απ’ το VAR (Μπρούνο Εστέβες) κι ο Μπακασέτας απ’ το σημείο του πέναλτι έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 45’+5’.

Ο Ολυμπιακός συνήλθε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε καλύτερα βοηθούμενος κι απ’ την είσοδο του Ιμπόρα και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί που μετά από λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού σούταρε άουτ.

Στο 59’ ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Μπερνάρ. Σε γρήγορη αντεπίθεση ο Χουάνκαρ έκανε παράλληλη μπαλιά προς τον Βραζιλιάνο μέσο ο οποίος με δυνατό συρτό σουτ έγραψε το 2-0 για τους «πράσινους».

Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ «φρέσκαραν» τον Ολυμπιακό που έφτασε κοντά στο γκολ στο 67’ όμως το πλασέ του Ποντένσε η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ. Στο 72’ ο Ποντένσε με ένα υπέροχο «σκαφτό» έξω απ’ την περιοχή «κρέμασε» τον Λοντίγκιν και μείωσε σε 2-1, ενώ στο 80’ από ωραία ενέργεια και σέντρα του Πορτογάλου από τα δεξιά, ο Γιόβετιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 για τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να απογοητεύεται μετά το 2-2, όμως στο 89’ οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ποντένσε που χτύπησε τον Ρουμπέν και πήρε την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Ακολούθησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δυο πάγκους, με το παιχνίδι να ξεκινάει μετά από τέσσερα λεπτά χωρίς να αλλάξει κάτι ως προς το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 42’ Μαντσίνι, 90+3’ Σπόραρ, 90’+5’ Γεντβάι – 65’ Ποντένσε, 90’+3’ Ζέλσον Μαρτίνς, 90’+7’ Τζολάκης

Αποβολές: 89’ Ποντένσε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ (77’ Ζέκα), Ρουμπέν, Τσέριν (65’ Βιλένα), Μαντσίν (66’ Παλάσιος), Μπακασέτας, Μπερνάρ (77’ Βέρμπιτς), Γερεμέγεφ (77’ Γερεμέγεφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς (76’ Κίνι), Όρτα (61’ Γιόβετιτς), Έσε, Καρβάλιο (46’ Ιμπόρα), Φορτούνης, Ποντένσε (62’ Ζέλσον Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (90’+8’ Μασούρας).

