Super League: Η τελική βαθμολογία και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Σε ποιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα παίξουν και από ποια φάση θα ξεκινήσουν οι ελληνικές ομάδες

Το πρωτάθλημα της περιόδου 2023-24 ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Μαΐου, με τον ΠΑΟΚ να στέφεται πρωταθλητής για πρώτη φορά μετά το 2019 και συνολικά τέταρτη, την ΑΕΚ να είναι δεύτερη και τον Ολυμπιακό τρίτο με τέταρτο τον Παναθηναϊκό.

Η τελική βαθμολογία των πλέι οφ ύστερα από 36 αγώνες διαμορφώθηκε ως εξής: ΠΑΟΚ 80, ΑΕΚ 78, Ολυμπιακός 74, Παναθηναϊκός 72, Άρης 55, Λαμία 35.

Ως προς τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ θα εκκινήσει από τον β' προκριματικό γύρο του νέου Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Ένωση και ο Ολυμπιακός θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους από τον β΄ προκριματικό του Κόνφερενς Λιγκ, αλλά αν οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν τον τίτλο θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Το τελευταίο εισιτήριο για τις διοργανώσεις της UEFA θα δοθεί στο νικητή του Κυπέλλου Ελλάδας (Παναθηναϊκός ή Άρης) και αφορά τον β΄ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.

