Πετράλωνα - Καταγγελία: Την φώναξε να καθαρίσει και προσπάθησε να τη βιάσει

Τι ανέφερε η 53χρονη γυναίκα στην καταγγελία της στις Αρχές, πυο οδήγησε στην σύλληψη του άνδρα.

Στην σύλληψη ενός 53χρονου για απόπειρα βιασμού προχώρησαν αστυνομικοί, το απόγευμα του Σαββάτο στα Πετράλώνα.

Οπως κατήγγειλε μια 53χρονη γυναίκα, χθες κλήθηκε να καθαρίσει ένα διαμέρισμα στα Πετράλώνα και ο άνδρας της επιτέθηκε σκίζοντας της τα ρούχα που φορούσε και προσπάθησε να την βιάσει.

Η γυναίκα περιέγραψε πώς πρόβαλε αντίσταση και κατάφερε να ξεφύγει.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται.

