Formula 1: Νίκη με άγχος για τον Φερστάπεν στην Ίμολα

Επιστροφή στις νίκες για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Νόρις στους τελευταίους γύρους του Grand Prix της Ίμολα. Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών μετά τον αγώνα της Ίμολα.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από την 1η θέση στο γκραν πρι της Formula 1 στην Ίμολα και στην 1η τερμάτισε κιόλας, αν και δέχθηκε μεγάλη πίεση στο τέλος από τον Λάντο Νόρις που ήταν στη 2η θέση, με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει την 3η.

Ο Ολλανδός της Red Bull, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα τα τελευταία τρία χρόνια, το Σάββατο (18/5) ισοφάρισε το ρεκόρ του αείμνηστου Άιρτον Σένα παίρνοντας την pole position για 8ο συνεχόμενο αγώνα και μία μέρα μετά πανηγύρισε και τη νίκη.

?? Max holds off Lando to the flag

?? Ferrari on the podium on home turf

?? Lance marks 150 starts with points



Here's the top ten from the #ImolaGP ??#F1 pic.twitter.com/KZQDswSHcC