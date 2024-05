Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της ημέρας & η τυχερή ημερομηνία

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα "Όλα είναι απρόβλεπτα. Συμφωνίες γίνονται, απρόβλεπτα γεγονότα, όμως βγάζω και μία καλή ημερομηνία, πάρτε λαχεία. 25 Ιουνίου, όταν ο Δίας κάνει τρίγωνο με τον Πλούτωνα και θα παραμείνει για αρκετό καιρό πολλοί μπορεί να είστε πολύ ωφελημένοι, ανοίξτε ένα παράθυρο στην τύχη γιατί χρήματα και έρωτας έρχονται. Προς το παρόν είναι αντιφατικά τα γεγονότα που μπορεί να περιμένουμε, βλέπουμε και τον καιρό να αλλάζει και τα χρήματα... έτσι λοιπόν προσοχή" είπε μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα. Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τα Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα, αναλυτικά: https://player.glomex.com/integration/1/iframe-player.html?integrationId=eexbs14jxymhkts&playlistId=v-d15uv98bbr2x" >