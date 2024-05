Celebrity

Χρύσα - Survivor: "Χώρισα από τον σύντροφό μου, είμαι μικρή θέλω να βρω τον έρωτα"

Η Χρύσα Χατζηγεωργίου, που πριν λίγες ημέρες αποχώρησε οικειοθελώς από το "Survivor" βρέθηκε καλεσμένο στο πλατό του "Fays Time" στον ΣΚΑΙ την Παρασκευή (10/05).

Η 20χρονη φοιτήτρια μίλησε για την εμπειρία της στο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ αποκάλυψε πως με την έξοδό της από το παιχνίδι, χώρισε από τον σύντροφό της, Θύμιο. Οι δυο τους διατηρούν ωστόσο καλές σχέσεις και πέρασαν μαζί το Πάσχα.

Σε ερώτηση μάλιστα για το τι συμβαίνει με τον συμπαίκτη της, Φάνη Μπολέτση, η Χρύσα ξεκαθάρισε πως ήρθαν κοντά μέσα στο Survivor, χωρίς να συμβεί τίποτα παραπάνω.

"Δεν είμαστε μαζί. Γενικά αυτή η απόσταση με έκανε να καταλάβω πολλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χωρίσαμε, δεν είμαστε μαζί πια. Παρόλα αυτά έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Κάναμε και Πάσχα μαζί. Απλά εγώ είμαι της άποψης ότι είμαι μικρή, θέλω να βρω τον έρωτα.. νιώθω ότι μου έφυγε. Παρόλα αυτά τον υπεραγαπώ. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο παιδί σαν αυτό.

Ήμασταν όντως πολύ κοντά με τον Φάνη, αλλά ήταν γενικά κοντά με όλα τα κορίτσια. Δεν υπάρει κάτι με τον Φάνη. Και να υπήρχε όμως δεν το θεωρώ κατακριτέο. To πλάνο που έπαιξε με τον Φάνη είναι όντως παρεξηγήσιμο. Δεν χάιδευα τον Φάνη, πετάγαμε ο ένας στον άλλο φύκια και του έβγαζα τα φύκια. Ακόμα και να ήθελα να τον χαϊδέψω δεν θα το έκανα με αυτό τον τρόπο.

Ήμασταν κοντά με τον Φάνη, δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε συζητήσει τουλάχιστον κάτι εγώ και ο Φάνης. Να βγει... Θα δούμε, θα φανεί" τόνισε η Χρύσα Χατζηγεωργίου.