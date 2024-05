Fitness

Στάθης Σχίζας: Η προπόνηση που κάνει είναι η γυμναστική στην οποία "ορκίζονται" οι περισσότεροι άνδρες

Ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα έχει ο Στάθης Σχίζας, το οποίο διατηρεί με σωστή διατροφή και αρκετή γυμναστική. Ο ίδιος, είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στιγμές από την καθημερινότητα του.

Σε πρόσφατή του ανάρτηση, μας έδειξε ένα μέρος από την προπόνηση που κάνει, η οποία και είναι γυμναστική που προτιμούν οι περισσότεροι άνδρες. Ο Στάθης Σχίζας, κάνει γυμναστική με αντιστάσεις και πιο συγκεκριμένα βάρη, τα οποία ως γνωστόν βοηθούν στο να "χτιστούν" μυς. Εννοείται βέβαια ότι για το συγκεκριμένο είδος δε χρειάζεται απαραίτητα να γραφτείς σε κάποιο γυμναστήριο, αρκεί να προμηθευτείς τον ειδικό εξοπλισμό.

Δες την σχετική ανάρτηση: