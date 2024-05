Celebrity

Eurovision 2024: Σταμάτης Κραουνάκης για Έλενα Παπαρίζου - "Γέλασα μαζί της, αγνώριστη πια αλλά..."

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook θέλησε να κάνει τα δικά του σχόλια για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024.

Έτσι λοιπόν, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην Μαρίνα Σάττι, αλλά και στην εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στον μουσικό διαγωνισμό.

Όσα έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης

«Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 από τα κεντρικά. Έβαλε ψυχρούλα. Εξού και μας πήρε ο ύπνος παραπάνω. Τρέχουν οι δουλειές κι εμείς λίγο παρατείνουμε την ξεκούραση. Εύχομαι σε όσους ασχολήθηκαν και είδαμε την Eurovision Όλα τα καλά πάντα καλά συν θεώ.

Λίγο που πήρε το μάτι μου είδα αυτόν τον μπλε παπά που το βρήκα πολύ χαϊ.

Μάρεσε το γαλλικό. Και το ιταλικό. Η σιτεμένη επαγγελματίας Σπανιόλα. Η Μπέσυ στο πάνελ.

Η δικιά μας λίγο τσιταμπουρλα τα ταμπούρλα.

OK εγώ τόπα και συ νιωστο. Ο Θανάσης και ο Τζερόμ χαριτωμένοι Και καλά.

θα τους προτιμούσα πιο μπρεχτ!

Δεν αντέχω τόση πλακίτσα την ώρα που καταπίνονται δισεκατομμύρια Με την Ευρώπη σ’ αυτό το αδιανόητο μαύρο χάλι. Η αληθινή μουσική απούσα. Φωνές καλές η αλήθεια να λέγεται και κάποια εικαστικά πάρα πολύ ωραία. OK τι θες κι εσύ συνθέτη. Γέλασα με την Παπαρίζου αγνώριστη πια αλλά μπάστα γερή και εδώ που τα λέμε το τραγούδι της εξακολουθεί στα χρόνια να είναι η καλύτερη ελληνική συμμετοχή. Μη μου μιλάτε άσχημα για το Φωκά του χρωστάει πολλά η Ελλάδα για το πρόσωπό της στο διαγωνισμό αυτό.

Εύχομαι αύριο Σάββατο να ευχαριστηθείτε. Δεν προβλέπω πολλα για το Μαρινάκι υπήρξαν πολύ καλύτερα από το δικό μας. Ας κρατήσουν οι χοροί και ας πρωταγωνιστήσει η ανθρωπιά η τέχνη και το καλό γούστο. Τα φιλιά μου σε όλους.

Να μου προσέχετε μωρά μου έβαλε ψύχρα. Καλημέρα», έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Δείτε την ανάρτησή του.